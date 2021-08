90 millones de estadounidenses continúan sin vacunarse contra la covid

El avance de la variante delta de la covid-19, responsable de la mayoría de los contagios en Estados Unidos, ha ocasionado un aumento en las vacunaciones en el país.

Según datos oficiales, casi el 50% de los estadounidenses, equivalente a unos 165.6 millones de personas, se había vacunado completamente para el 5 de agosto.

Sin embargo, las dudas persisten para una gran parte de la población. Según el medio WebMD, alrededor de 90 millones de estadounidenses cumplen los requisitos para recibir la vacuna y han optado por no hacerlo.





¿QUIÉNES DUDAN SOBRE LA VACUNA?

Las dudas sobre la vacuna se redujeron aproximadamente un tercio entre enero y mayo de este año, según un estudio de la Universidad Carnegie Mellon y la Universidad de Pittsburgh.

El estudio, que no ha sido revisado por pares, evaluó las respuestas de más de cinco millones de adultos que completaron una encuesta en línea.

En general, la indecisión sobre la vacuna anticovid fue mayor entre las personas de 18 y 24 años que en poblaciones mayores.

Las personas con estudios secundarios fueron las que más se inclinaron por la vacunación y dejaron atrás las dudas. Sin embargo, las personas con doctorados se mostraron más reticentes que los de menor nivel educativo.

El estudio también encontró que la indecisión disminuyó entre casi todos los grupos raciales, siendo los negros y los isleños del Pacífico quienes más cambiaron de postura. Estos dos grupos, junto con los hispanos y los asiáticos, se consideraban menos indecisos que los blancos.

Los investigadores explican que, aunque el porcentaje de personas que dicen que probablemente no se vacunarán ha disminuido en los últimos cinco meses, el porcentaje de personas que dicen que definitivamente no se vacunarán no lo ha hecho.





LAS RAZONES

Alrededor del 50% de las personas que completaron la encuesta dijeron estar preocupadas por los efectos secundarios de la vacuna.

Por otra parte, quienes contestaron que definitivamente no se vacunarán eran más propensos a decir que no confiaban en la vacuna o en el gobierno.

Otras personas afirmaron que querían esperar para ver si la vacuna "es segura" o que están esperando la aprobación completa del regulador estadounidense, que hasta ahora solo ha emitido autorizaciones de emergencia.

Otro estudio, esta vez de la Universidad de Nueva York, que encuestó a tres mil personas en abril y que tampoco ha sido revisado por pares, descubrió que la política y las finanzas personales influyen en la decisión de vacunarse.

Los demócratas, por ejemplo, son más propensos a recibir la vacuna que los republicanos, según los hallazgos.

La encuesta también reveló que las personas que tuvieron dificultades económicas en la pandemia, debido a problemas como la pérdida de empleo, eran más propensas a rechazar la vacuna. Esto también sucede con las personas sin seguro privado, posiblemente porque piensan que hay que pagar por la vacuna.

El estudio también encontró que el hecho de que alguna persona conozca a alguien que ha muerto por covid-19 reduce sus dudas sobre la vacuna.





ACV