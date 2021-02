7 claves sobre el rechazo del Brexit en el Parlamento

Este martes el Parlamento británico rechazó con una amplia mayoría la salida de Reino Unido de la Unión Europea. La iniciativa, mejor conocida como “Brexit” se declinó con 432 votos en contra y 202 a favor.

Sin embargo, desde hace dos años y medio en que se propuso la salida británica del bloque europeo, podría ser que los conceptos que lo integran se hayan diluido un poco con el tiempo. Por ello en la Silla Rota te presentamos una serie de claves sobre lo que es el Brexit:

Theresa May, ante la posibilidad de ser destituida

1. El nombre corresponde a la abreviatura de “Britain exit”, denominación en inglés para la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, conglomerado internacional del que Reino Unido (RU) forma parte desde 1973, según informa BBC Mundo.

Entre otras cosas, la pertenencia a la Unión Europea implica la aceptación de las llamadas "cuatro libertades fundamentales": la libre circulación de trabajadores, mercancías, servicios y capitales.

2. Dentro de las promesas de campaña con las que David Cameron logró reelegirse como primer ministro de RU se encuentra la propuesta de decidir si se continúa como parte de la Unión Europa o no, con el fin de retomar el control sobre sus propios asuntos como nación.

La votación, en 2016 arrojó un resultado a favor del Brexit con un 51.8% de los votos.

3. Se estima que el Brexit se ejecute a partir del próximo 29 de marzo. Sin embargo, Gran Bretaña puede solicitar una extensión del plazo, además de poder cancelar en cualquier momento dicho proceso.

4. Tras las respuestas que generó el haber sido tomada la decisión de la salida, David Cameron renunció al cargo. Por lo que la actual primera ministra Theresa May tomó la batuta en la negociación de los términos de separación.

El pasado 25 de noviembre se anunció un primer acuerdo entre Londres y Bruselas, con el fin de someterlo a votación en diciembre 11. No obstante May, al ver que no contaba con la mayoría necesaria para la aprobación del acuerdo, prometió regresar con uno mejor. El cuál fue rechazado este martes por el Parlamento.

Parlamento británico da revés a May y rechaza Brexit

5. La polémica que se señala en el acuerdo es una "salvaguarda" que evitaría la instalación de una frontera física entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte.

Entre otros puntos, se establece el monto que Reino Unido debe pagar a la Unión Europea para honrar los compromisos adquiridos como miembro del bloque, el cual asciende a cerca de 50 mil millones de dólares.

Asimismo se fija un periodo de transición que se extendería hasta el último día de 2020 para permitir tanto a la Unión Europea como a Gran Bretaña ajustar y negociar los términos de su nueva relación.

De igual forma, en el acuerdo las partes también se comprometen a mantener los derechos para los ciudadanos británicos que actualmente viven y trabajan en otros países de la UE, y para los ciudadanos europeos que viven y trabajan en Reino Unido.

6. El punto crítico es que si Reino Unido deja de ser parte de la Unión Europea las barreras fronterizas entre Irlanda e Irlanda del Norte tendrían que volver a levantarse.

Por su parte, Londres y Bruselas se han comprometido a que eso no ocurra, por lo que Irlanda del Norte mantendría una relación aduanera con la Unión Europea, y tendría que ajustarse a algunas de las reglas del mercado común europeo.

Dicho acuerdo es el que diputados del Partido Unionista Democrático, así como varios parlamentarios de ideas conservadoras consideran inaceptable.

7. De acuerdo a las previsiones del banco de Inglaterra, la salida programada para el 29 de marzo del 2019 podría significar en serias consecuencias para la economía británica.

Posibilidad ante la que el gobierno, el Parlamento o el pueblo inglés -mediante un nuevo referendo- podrían cancelar la salida de Gran Bretaña.

No obstante, en caso de un cambio de gobierno también se puede lograr una renegociación del acuerdo que de paso definitivo al Brexit.

