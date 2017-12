ESPACIO

5 proyectos con los que se ha buscado vida extraterrestre

Desde la segunda mitad del siglo pasado se han realizado diversos intentos para contactar seres fuera de este planeta

Al menos 22 millones de dólares fueron designados durante cinco años al Programa de Identificación de Amenazas Aeroespaciales Avanzadas, del Departamento de Defensa de Estados Unidos.

Dicho programa, aceptado por el mismo departamento estadunidense, tuvo el objetivo de dicho programa es investigar la existencia de vida extraterrestre.

Una de las evidencia que dejó el programa fue un video difundido por The New York Times, donde dos pilotos de la Marina estadunidense persiguen a un objeto volador, aparentemente redondo y sin alas.

El Programa de Identificación de Amenazas Aeroespaciales Avanzadas fue cancelado en 2012, pues no arrojó evidencias "fehacientes".

Aunque The New York Times señala que miembros del Pentágono continuaron operando encubierto.

Este no es el primer esfuerzo gubernamental para contactar vida extraterrestre. Otros ejemplos son:

El mensaje de Arecibo

El 16 de noviembre de 1974 se envió un mensaje al cúmulo de estrellas llamado M13, a una distancia de 25 mil años luz.

En dicho lanzamiento participaron varios científicos como Frank Drake y Carl Sagan, el cual salió desde el radiotelescopio de Arecibo, ubicado en la comunidad del mismo nombre en Puerto Rico.

El mensaje contenía números del 1 al 10, información sobre el ADN humano, nuestra ubicación en el Sistema Solar y datos de los humanos en el planeta.

El disco de oro de las Voyager

Tres años después del mensaje de Arecibo, en 1977, el científico Carl Sagan envió un disco gramófono para acompañar las sondas espaciales Voyager, que fueron lanzadas en 1977 y 1979.

Dicho mensaje contenía sonidos e imágenes que retratan la diversidad de la vida y la cultura en la Tierra.

Además de saludos en 55 idiomas y pistas musicales de todo el mundo.

El objetivo del lanzamiento era dar a conocer la existencia de vida en el planeta a alguna forma de vida inteligente que pudiera leer, entender y descifrar el disco.

Los mensajes desde Crimea

Antes de los dos primeros intentos mencionados, en 1962, se envió un mensaje radiotelegráfico interplanetario, el primero de la historia.

Éste fue lanzado desde el radiotelescopio Yevpatoria RT-70, en Crimea, en la entonces Unión Soviética.

En 1999 y 2001 se volvieron a transmitir mensajes en el proyecto ruso-estadounidense Cosmic Call, sin respuesta alguna.

Música de los Beatles

Hace casi 10 años, el 4 de febrero de 2008, la Nasa lanzó al espacio la canción "Across The Universe", de The Beatles, a 430 años luz de distancia a la estrella Polaris.

Los intentos SETI

En la década de 1970, la NASA comenzó a patrocinar los proyectos del Instituto SETI.

Estos proyectos tenían como objetivo la búsqueda de inteligencia extraterrestre analizando señales electromagnéticas captadas en distintos radiotelescopios.

También enviaban mensajes de distintas naturalezas al espacio, con la esperanza de que alguno sea contestado.

