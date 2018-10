17 detenidos durante las primeras dos horas de votación en Brasil

Por delitos electorales, al menos 17 personas son las detenidas durante las primeras dos horas de la segunda vuelta de los comicios electorales por nuevo presidente en Brasil. Principalmente, las detenciones se han dado por proselitismo irregular.

Este domingo, se enfrentan el favorito y ultraderechista Jair Bolsonaro (Partido Social Liberal) y el socialista Fernando Haddad (Partido de los Trabajadores), en una jornada electoral en la que están convocados 147 millones de brasileños.

Bolsonaro, emitió su votó en una escuela ubicada en Río de Janeiro bajo fuertes medidas de seguridad y evitó el contacto con la prensa.

Según las encuestas difundidas este sábado, Bolsonaro tiene una ventaja con la que puede ser elegido presidente con entre el 54% y el 56.8% de los votos.

Por su parte, Fernando Haddad emitió su voto en Sao Paulo con la "confianza" de que conseguirá revertir la ventaja que las encuestas otorgan a su rival ultraderechista. Haddad, tendría una intención de voto de entre 46% y 43%.

Neste domingo, conto com seu voto para recobrar o fôlego da democracia, afastar os fantasmas da ditadura, do ódio e da violência. Vamos renovar as esperanças de um Brasil forte, unido, justo e respeitado no mundo. Com menos armas e mais livros, faremos o Brasil feliz de novo!