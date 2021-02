Refresqueras le meten gol a cerveceras por el mundial

Las grandes embotelladoras mexicanas de Coca-Cola, Arca Continental y Coca-Cola Femsa, aumentarán sus ventas en el país gracias al Mundial de Rusia 2018 que comienza este jueves.

“Generalmente, el Mundial sí ayuda e incrementar los volúmenes de ventas de refrescos, y sobre todo de las embotelladoras de Coca-Cola, que es el patrocinador oficial”, comentó Alejandra Marcos, analista de Intercam.

Por ello,Coca-Cola Femsa y Arca Continental se verán impulsadas gracias a los nuevos productos que lanzan al mercado con motivo de este evento, la edición de 24 botellas 'minis' con diseños relativos a los equipos que competirán, destacó José Cebeira, analista de Actinver. "Pero el beneficio, por muy extremo que sea, sería de un aumento de 2% en las ventas, no creo que exceda de esa cifra”, destacó.

Estos porcentajes de crecimiento “reducidos”, a comparación de otros Mundiales, se debe a que los partidos en México se transmitirán por la mañana, agregó el experto.

La facturación de refrescos en el país durante junio y Julio en los Mundiales de 2010 y 2014 creció 10.4% y 7%, respectivamente, frente a los mismos meses de los años previos, según una publicación de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD).

¿Qué pasa con la cerveza?

“En el caso particular de la cerveza, no será un horario favorable. Salvo casos particulares como el lanzamiento de la cerveza sabor café (de Grupo Modelo), no creo que el Mundial sea un detonante de consumo incremental”, comentó Marco Montañez, analista de Intercam.

La consultora Kantar Worldpanel señala que los productos típicos para ver el futbol se concentra en tres categorías: botanas saladas (83% de las preferencias entre consumidores), refrescos (68%) y cerveza (68%); mientras que entre los productos para el desayuno destacan el café (21%), galletas dulces (18%), pan dulce empacado (14%), leche (9%) y yogurt (8%).