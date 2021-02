Así le robaron a este tapatío sus boletos para el Mundial

A Jair Rafael Gutiérrez, habitante de Tonalá, Jalisco, le sucedió una historia de terror, al menos así lo entenderán los aficionados al futbol, pues sus boletos para el Mundial de Rusia 2018 nunca llegaron, sin embargo, parece que todo terminará con un final feliz.

Sus tickets tenían que llegar a su domicilio el pasado 10 de mayo, pero esto nunca sucedió. Al revisar el estatus de entrega de DHL de cuatro boletos que le compró a la FIFA, se precisaba que las entradas estaban en “envío en ruta de entrega” y que tenían que ser entregados a las 11:50 horas de ese jueves.

El tapatío recibió un correo cuatro días después, en el que Karina Guerra Cid, asesora de DHL, le explicaba que había sido robado el paquete que contenía tres boletos para el juego de México ante Corea del Sur en Rostov del Don y uno más para el encuentro Irán-Portugal.

“Le informo que lamentablemente su paquete fue robado mientras estaba en tránsito, ya se ha informado a origen sobre la incidencia, le informo que por contrato con su remitente debe solicitar el reembolso o reemplazo de la pieza con su proveedor, le reitero una disculpa por este inconveniente”, se lee en el correo electrónico.

El aficionado recibió un correo el 7 de mayo, en el que DHL le informaba que sus boletos llegarían el 10 de mayo, pues dicha compañía entrega lo que se le compra a la FIFA.

“Con la guía iba rastreando mis boletos, lo chequé hasta que llegó a Guadalajara (…) Los boletos se los robaron al mensajero, estaba en ruta. Yo hablé con alguien y me extrañó que me dijera que eran boletos, me dijo es que dice 'FIFA Tickets', todos sabían que eran tickets”, relató Jair Rafael Gutiérrez.

Sin embargo, el mexicano señaló que ya pudo contactar con la FIFA, la cual abrió una investigación y le ofreció dos opciones: cancelar esos boletos y darle otros en Rusia, o devolverle el dinero.

