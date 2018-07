Trump felicita a Francia por título y a Putin por organización del Mundial

El presidente estadounidense, Donald Trump, felicitó a la selección francesa que se ha proclamado campeona del mundo de fútbol con un juego "extraordinario" y a su homólogo ruso, Valdimir Putin, por organizar un Mundial "realmente grandioso".

"Felicidades a Francia, que jugó un fútbol extraordinario, por ganar la Copa Mundial 2018", apuntó Trump en su cuenta oficial de Twitter minutos después de que el árbitro señalara el final del partido.

Congratulations to France, who played extraordinary soccer, on winning the 2018 World Cup. Additionally, congratulations to President Putin and Russia for putting on a truly great World Cup Tournament -- one of the best ever!