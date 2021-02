EN VIVO: ¡Tenemos Mundial 2026! México, Estados Unidos y Canadá ganan la sede

Este miércoles en la madrugada se definirá si México recibe el Mundial 2026 en conjunto con Estados Unidos y Canadá.

Mundial de Futbol 2026 no costará a México: Decio de María

En el 68° Congreso de la FIFA que se celebrará en Moscú, se llevará a cabo la votación para elegir la sede de dicho Mundial en la que la candidatura de los países de América pelearán con Marruecos por ser los anfitriones del Mundial en 8 años.

México, Estados Unidos y Canadá son los claros favoritos para llevarse la sede, ya que los países de Concacaf ya no requieren de construir estadios, a diferencia de la nación africana.

El paso a paso de México en los Mundiales

El momento en que se anunció la sede para el Mundial 2026

Así lo celebra la FEMEXFUT en sus redes sociales

5:50 ¡México tendrá el Mundial 2026! Será el primer país en albergar tres veces la Copa del Mundo…. La candidatura conjunta con Estados Unidos y Canadá venció a Marruecos

5:20 Marruecos presena su propuesta. Primero con un video promocional que destaca la cercanía con Europa, el horario, la poca distancia entre ciudades, la "legendaria hospitalidad" marroquí y la infraestructura...

5:15 La sede conjunta entre México, Estados Unidos y Canadá muestra un video promocional demostrando los estadios que albergarían a las 48 selecciones y la cultura de los tres países unidas por el futbol.

5:10 Diego Lainez, jugador del América y de la Selección Sub 21 Mexicana, que llegó a la final de Esperanzas de Toulon, toma la palabra: "Mi sueño es jugar en la Copa del Mundo, quizá en México".

5:05 Decio de María presenta la candidatura compartida entre México, Estados Unidos y Canadá. "Los estamos esperando'".

5:00 ¡Ahora sí! Se viene la votación para elegir la sede del Mundial 2026. México, Estados Unidos y Canadá, o Marruecos.

4:55 Faltan minutos para hacerse el anuncio oficial de la sede del Mundial 2016. México sería el único país en albergar tres Copas del Mundo

4:15 Se reanuda el congreso de la FIFA

Fatma Samoura llama a un receso, lo cual marca el final de la primera mitad del Congreso de FIFA; se reanuadará a las 12:00 pm, tiempo de Moscú, 11:00 tiempo de Zúrich y 4:00 am, tiempo del Centro de México.

"Quiero agradecer al Presidente Infantino y a todas las personas que han confiado en Rusia para albergar la Copa. Cada uno de los rusos estamos emocionados y comprometidos con darles la mejor hospitalidad en la nación".

El presidente ruso, Vladimir Putin, emite su discurso. "Bienvenidos a Rusia".

Así es como se votará por la candidatura ganadora para organizar el Mundial de 2026:

-Infantino presenta ahora los próximos eventos de FIFA: el Mundial Sub 20 femenino en Francia, el Mundial Sub 17 en Uruguay, la entrega del premio The Best y el Mundial de Clubes en Emiratos Árabes en diciembre.

-Alexey Sorokin, CEO de la Copa Mundial de Rusia y del comité organizador toma la palbra y comienza a dar datos de suma importancia: que fueron 236 vuelos para las selecciones durante el Mundial, 17, 440 "stewards" y 21,556 elementos de seguridad privada. Además de los 17 mil voluntarios que participarán.

-Ahora habla Infantino español, después de iniciar su discurso en francés y en inglés: "Tendremos una Copa del Mundo con 48 equipos. Es el elemento más fuerte que puede desarrollar el fútbol en un país, el entusiasmo en estos países que nunca han estado en un Mundial. Para quienes no estén convencidos, pregunten a los países que no se han clasificado a un Mundial qué piensan".

-Ahora el presidente de la FIFA, Infantino, habla del VAR, la tecnología en el fútbol y las reformas que ésta ha tenido que superar para su implementación: "Necesitamos ayudar a los árbitros. Son seres humanos, pueden cometer errores. El tiempo ha llegado. Estoy seguro que esto será exitoso para el fútbol".

-Infantino toma la palabra en el Congreso de la FIFA









-Se han aprobado ya las minutas del Congreso anterior y se ha pasado lista a las 211 asociaciones miembro, de las cuales 210 están habilitadas para votar.

El Mundial del 2026 será el primero en incluir 48 selecciones y la sede norteamericana ya planea, en caso de ganar, una inauguración simultánea en los tres países: el Estadio Azteca en la CDMX, Nueva York y Los Angeles.

Figo, Salgado y Casillas, presentes en el Congreso de FIFA

México se convertiría en el primer país en albergar por tercera vez un Mundial

01: 57 La secretaria general de FIFA termina de nombrar a todos los países afiliados, por orden alfabético

01:35 Los delegados tendrán 15 segundos para votar electrónicamente con las opciones "sí", "no" y "abstención". La primera votación es solo una prueba para confirmar asistencia y que funcione el sistema.

01:30 Es inaugurado el 68° Congreso de la FIFA. Inicia con un video sobre Rusia y es Fatma Samoura, secretaria general de FIFA, quien explica cómo son los dispositivos para votar.





