INFRACCIONES

¿Saldrás de viaje? Este es el costo de las multas en carretera

Para evitar recibir infracciones cuyos costos pueden ser elevados, te presentamos una guía de las razones y los precios de la multas en carretera

En esta temporada de vacaciones, antes de salir a carretera hay varios puntos a tener en cuenta para asegurarte un viaje tranquilo y seguro, para evitar recibir multas cuyos costos pueden ser elevados o ser detenido por los oficiales de tránsito en tus viajes por carretera, no olvides que lo primordial es que tanto tú como los tuyos lleguen a salvo.

Las multas

Antes de salir, cerciórate de que el estado físico y mecánico de tu coche sea el óptimo, para asegurar que la operación y el desempeño en carretera sea bueno, pues de no ser así, el Artículo 80 del Reglamento de Tránsito Federal indica que serás sancionado por la Policía Federal hasta con 2,418 pesos.

Recuerda revisar que tu licencia, el seguro y tarjeta de circulación del coche estén vigentes. Inspecciona que las placas y engomado del auto estén en buen estado. De existir anomalías pagarás 3,224 pesos de infracción, según los Artículos 81 y 86.

Asimismo, deberás pagar 4,030 pesos si notas que manejas cansado, según el Artículo 91. Está prohibido conducir alcoholizado, según el artículo 93, y la multa por hacerlo es 16,120 pesos.

Como usuario de la carretera, debes cuidarla. No tires basura. El Artículo 64 señala una pena de 2,418 pesos si lo haces. Además ni tú ni los pasajeros pueden orinar o defecar en la autopista, el Artículo 94 indica que la infracción es de 806 pesos.

Respeta los límites de velocidad señalados en la carretera, pues según el artículo 134 serás castigado con 5,642 pesos por excederte.

Adopta una buena posición al manejar, utiliza el cinturón de seguridad y no uses el celular. El Artículo 95 fija multa de 1,612 pesos por no atender lo anterior.

Y no te pegues mucho al vehículo de adelante, ya que el Artículo 102 lo sanciona con 2,015 pesos.

Puede ser que quieras llevar a todo el mundo a tus vacaciones, pero el Artículo 70 establece que sólo debes viajar en el coche con el número de personas para las que está diseñado. Si no lo respetas pagarás 2,015 pesos de sanción. También, evita llevar maletas que obstruyan tu visibilidad dentro del auto, ya que el Artículo 72 confirma una infracción de 2,015 pesos si lo haces.

El equipaje debe estar acomodado en la zona de carga, y si utilizas el toldo, asegúrate de que esté bien sujeto, pues si se cae el Artículo 75 dice que te multarán con 4,836 pesos.

Al emprender tu viaje, es tu responsabilidad revisar que todos los pasajeros tengan el cinturón de seguridad abrochado y que los menores de doce años viajen en los asientos posteriores. El Artículo 84 del reglamento dicta una multa de 2,015 pesos si no lo respetas.

Si tienes malestares mientras conduces, como dolor de cabeza o mareos, y esto provoca un manejo érratico, ¡Detente! Si los policías lo detectan te multarán con 1,206 pesos de acuerdo con el Artículo 81.

Toma en cuenta que saltarte las casetas de cobro es multa de 4,836 pesos, según el Artículo 107.

Durante tu trayecto, considera que el carril izquierdo es sólo para rebasar. Si viajas sobre éste y no te quitas para dejar pasar a los demás conductores, el Artículo 109 permite imponerte una sanción por 3,224 pesos.

El no utilizar las direccionales para anunciar tus movimientos amerita multa de 2,015 pesos, según el Artículo 114,

No fastidies tus vacaciones y mejor respeta las leyes de tránsito para que no gastes en cosas innecesarias.

Y ya que te detuvieron ¿qué?

Al ser detenido, los policías federales decidirán si te amonestan de forma verbal, escrita o te levantan una infracción.

Si al momento de ser detenido por una patrulla de la policía federal te rehusas a mostrar tu documentación original, tales como la licencia de conducir o la tarjeta de circulación, podrás ser arrestado. Lo mismo ocurre si te niegas a recibir la infracción, la rompes, o insultas y/o amenazas a los policías.

Es importante señalar que los Policías Federales NO podrán retener tu licencia de manejo o tu tarjeta de circulación como garantía de que pagarás tu multa.

¿Cómo pagar la infracción?

Si fuiste infraccionado, debes obtener una línea de captura en la página de la Comisión Nacional de Seguridad o al teléfono 01 800 440 36 90. Al momento de realizar este trámite, debes tener el número de expediente del oficial que te infraccionó y el folio de la multa. Con el número de captura acude a pagar en cualquier sucursal de Bancomer, recuerda que entre más pronto lo hagas, puedes recibir un descuento por concepto de pronto pago (15 días hábiles después del levantamiento de multa).

En caso de no estar de acuerdo con la multa que recibiste, puedes reclamar por medio de un juicio de nulidad o recurso de revisión.

También considera...

Si ocurre alguna emergencia o necesitas ayuda, marca el 088.

Duerme al menos 8 horas antes de realizar un viaje en carretera y revisa bien tu vehículo.

En ninguna parte del Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal se señala que las autoridades tienen la facultad de recoger las placas ni las tarjetas de circulación, el tránsito de un vehículo sin placas depende de la legislación estatal.

Para revisar completo el Reglamento de Tránsito en Carreteras Federales da clic aquí.

Ahora sí, felices vacaciones. Cuídense y pásenla a todo dar, les encargamos unos tamarindos o unos dulces de coco.

