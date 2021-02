Mujeres en Veracruz, olvidadas por las instituciones

Xalapa, Ver.- El feminicidio de Hortensia en el sur de Veracruz, es el reflejo del abandono institucional hacia las mujeres, pues a pesar de que denunció violencia intrafamiliar de la que era víctima, de parte de su esposo Gabriel, ninguna autoridad a nivel local o estatal, la apoyó.

En Veracruz hay toda una estructura legal e institucional para evitar la violencia de género, pese a ello existen dos alertas de género de parte de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia (Conavim), de la Secretaría de Gobernación, por violencia feminicida y por agravio comparado.

Nadie quiere acatar las leyes y pese a la capacitación a las mujeres, sobre sus derechos, aún falta mucho por hacer, opinó la directora del instituto Municipal de la Mujer (IMM), Yadira Hidalgo.

Veracruz, segundo lugar en feminicidios

Las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública, revelan que los feminicidios y la violencia intrafamiliar en Veracruz están a la alza. Como parte de la publicación más reciente del reporte, no se aclara si la Fiscalía General del Estado avanza en el esclarecimiento de los casos.

Autoridades municipales omisas

El artículo 25 de la ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de Violencia, prohíbe la conciliación entre una mujer maltratada y su agresor, por lo que la Fiscalía General del Estado de Veracruz, debe investigar si en el caso de Hortensia, asesinada el pasado 19 de julio en Minatitlán, funcionarios del DIF municipal incurrieron en omisión.

El caso que generó indignación y asombro, ya que el esposo Gabriel la mató al detonar un arma de fuego en su contra, mientras amamantaba a su hijo de 9 meses de edad, abrió un posible caso de negligencia de los funcionarios municipales, tras la denuncia de sus familiares que reconocieron que cuando acudió a pedir el apoyo institucional, la obligaron a regresar con su cónyuge.

La directora del Instituto Municipal de la Mujer en Xalapa, Yadira Hidalgo, dijo que la ruta legal a seguir en caso de maltrato, era canalizarla a la Fiscalía Especializada en delitos contra las Mujeres, o en remitirla al Instituto de la Mujer de Minatitlán, para garantizar su resguardo en un refugio, o espacio libre de violencia.

En varias regiones del estado persisten los usos y costumbres, y las áreas creadas para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres promueven la integración de los núcleos familiares, aunque eso ponga en riesgo la vida de sus integrantes, opinó la funcionaria municipal.

“El DIF es una institución familista, que hace todo lo posible por integrar a la familia, y muchas veces en los Institutos de la Mujer, lo que decimos es que es en la familia donde hay una violencia contra las mujeres muy grave”.

Personal del DIF tenía que recibir la denuncia de violencia intrafamiliar, para canalizarla ya sea a la Fiscalía Especializada o al Instituto Municipal de la Mujer, además de remitirla a un refugio, para garantizar su vida.

Indiferencia en México ante feminicidio infantil: ONG

Aun y cuando las mujeres llegan con signos visibles de violencia, cuando acuden a las autoridades del Sistema Integral de la Familia (DIF), éstas se declaran incompetentes para su atención, lo que además representa una omisión y se le puede fincar responsabilidad a los funcionarios municipales.

Para ello, la Fiscalía General del Estado, organismo autónomo encargado de esclarecer los feminicidios y castigar la violencia intrafamiliar, debe iniciar una investigación a fondo para sancionar a los responsables.

Ayuntamiento se deslinda de la omisión

En un comunicado de prensa, el alcalde Nicolás Reyes, aclaró que la denuncia de Hortencia, fue para exigir la manutención de sus hijos y no para acusar violencia intrafamiliar, sumado a que no le dio seguimiento.

La joven de 25 años de edad, era madre de cuatro hijos que hoy deja en la orfandad, y que según el Presidente Municipal se apoyarán –al menos en el cuatrienio- para que reciban tratamiento psicológico y asistencial a los menores de edad.

Contrario a Hortensia, hay otras dos mil 175 mujeres que han denunciado delitos contra la familia, cifra oficial de la Fiscalía General. De esos mil 509 investigaciones son por violencia familiar, el mes que acumula el mayor número de casos fue mayo, que se iniciaron 370 carpetas de investigación.

La estadística revela que se investigan 140 casos de violencia de género en todas las modalidades; hay 236 denuncias por incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, es decir, los papás no pasan manutención a sus hijos, hecho que denunció Hortensia. Además de que se contabilizan otras 291 quejas por otros delitos contra la familia.

