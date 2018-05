ELECCIONES 2018

Mujeres priistas se suman a proyecto de Rodrigo Gayosso

Un grupo de mujeres militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) mostraron su simpatía y apoyo a la candidatura del Gayosso, candidato del PRD

Porque Morelos merece más, mujeres líderes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se sumaron al proyecto del candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Socialdemócrata (PSD), Rodrigo Gayosso Cepeda, al considerarlo como el único candidato con propuestas serias para transformar la entidad.

Así lo dieron a conocer la mañana de este domingo en conferencia de prensa, en donde "El Gayo" agradeció el respaldo a su candidatura y señaló que durante su gobierno habrá igualdad desde la estructura interna, ya que las mujeres ocuparán la mitad del gabinete.

"Porque aquí sí nos importan las mujeres y sí las tomamos en cuenta, agradecemos esta importante suma y dejamos en claro que durante mi gobierno las mujeres serán tomadas en cuenta y ocuparán la mitad de los espacios", declaró.

Por su parte las ex priístas, en voz de la candidata suplente al Senado de la República, Alejandra Jiménez González, agradecieron el poder ser tomadas en cuenta y aseguraron que decidieron unirse al proyecto debido a que Rodrigo Gayosso, es el único candidato preocupado en transformar a la entidad en un lugar en donde se mejoren las condiciones de vida de los más necesitados.

"Morelos merece más y es por eso que con toda responsabilidad asumo y tomo la decisión de apoyar un proyecto político y unirme con toda la convicción a la candidatura a gobernador del Rodrigo Gayosso, por ser un proyecto incluyente donde se toman en cuenta todas las voces y en donde existe una verdadera preocupación en resolver los problemas de los morelense", dijo.

Además de Alejandra Jiménez, también se sumaron Guillermina Sánchez Cortés, ex regidora y Candidata a diputada por el 3er. Distrito.; Valeri García Rivera, ex coordinadora nacional de Mujeres en Democracia 2000; Rosa María Bonfil, ex coordinadora de campañas; Maru Saavedra, ex directora de Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos; Abril Cortés, ex secretaria del Trabajo del Comité Municipal de Cuernavaca; Paula Trade, ex delegada federal de Bansefi; Karen y Miriam Barranco, consejeras estatales del OMPRI; así como Michelle y María Trade.

