Mujer racista es confrontada por sus acciones (VIDEO)

REDACCIÓN 04/10/2018 04:29 p.m.

Un video fue grabado en un supermercado de Estados Unidos, en las imágenes se puede apreciar como una mujer enfrenta a otra, la cual agredía a hispanos.

2 Hispanic women were approached and verbally assaulted by a racist white lady for speaking Spanish in store.



Another white woman who saw and heard this happening immediately stepped in to defend them.



SHERO!



WE NEED MORE OF THIS! SEE SOMETHING SAY SOMETHING!



RETWEET THIS! pic.twitter.com/LDwCiMEB0r