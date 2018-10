Mujer golpea a banquero por pedirle sexo (VIDEO)

REDACCIÓN 17/10/2018 09:42 a.m.

Un video grabado en la India muestra a una mujer golpeando con un palo a un empleado de un banco que le propuso otorgarle un crédito a cambio de tener sexo con él.

#WATCH Woman in Karnataka's Davanagere thrashes a bank manager for allegedly asking sexual favours to approve her loan (15 October) pic.twitter.com/IiiKbiEgZ9