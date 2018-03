Festividades mundiales

Mujeres de todo el mundo unen su voz en el "Día Internacional de la Mujer"

La primera celebración del Día Internacional de la Mujer fue el 19 de marzo de 1911 en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza

REDACCIÓN 07/03/2018 01:28 p.m.

El 8 de marzo de 1857 las obreras de la industria textil de New York, organizaron una protesta. Luchaban por mejores salarios y condiciones laborales. (FOTO TOMADA DE INFOBAE)

Más de 150 países preparan movilizaciones y el llamado a un paro internacional de mujeres. #NosotrasParamos #NosParamos, #WeStrike, #FeministStrike, #WeToogethe, #LottoMarzo, #MeToo, #NiUnaMenos, #AbortoLegalYA son algunos de los hashtag de este 8 de marzo que busca visibilizar la violencia de género, la brecha salarial, la falta de mujeres en altos puestos o la discriminación por la maternidad. Pero no se limita a una huelga laboral, sino también es un paro en el trabajo doméstico para demostrar el valor y el tiempo del trabajo no remunerados que las mujeres realizan en el hogar.

En este mapa están todas las actividades previstas por el Día Internacional de Mujer. La mayoría están pautadas para el 8 de marzo, pero hay eventos todo el mes. Solo hay que buscar la ciudad y allí encontrarán la agenda.

La infografía muestra las actividades que se realizarán pero también desnuda lo sitios del mundo donde no habrá ningún tipo de conmemoración. Por ejemplo Irán, donde la mujer no podrá manifestarse, no está incluido en el mapa. Sin embargo, allí sí se esperan demostraciones espontáneas -e imparables- de las valientes que desafían al régimen quitándose el velo en la vía pública.

Algunos de los eventos más importantes:

Buenos Aires

Bajo la consigna #AbortoLegalYA, se realizará el segundo paro de mujeres y este año la marcha central será desde Plaza de Mayo hacia el Congreso. El año pasado participaron 500 mil mujeres y este año se espera una asistencia aún mayor, impulsada por el debate en el Congreso de la interrupción del embarazo. La convocatoria es a las 16. Además de la marcha, hay eventos planeados en todo el país.

EN ESTOS TRABAJOS PESADOS HAN INCURSIONADO LAS MUJERES

Río de Janeiro

El 8 de marzo también habrá movilización en Río de Janeiro, a las 16 en Candelaria. "Hay que ocupar las calles del centro de la ciudad y demostrar su adhesión a la huelga internacional de mujeres. Nuestro lema será: ¡NI UNA MENOS! ¡CONTRA LA REFORMA LABORAL Y PREVISIONAL!", afirman los organizadores.

Ciudad de México

Grupos de Derechos Humanos y feministas convocaron para este jueves 8 de marzo a las 16 en el Ángel de la Independencia. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México se comete un femicidio cada 4 horas.

Nueva York

La Huelga Internacional de Mujeres está organizada por "una coalición que representa a decenas de grupos de base y organizaciones sindicales". la marcha comenzará a las 16 en Washington Square Park y los participantes se dirigirán al parque Zuccotti, deteniéndose en el camino para demostraciones frente a Triangle Shirtwaist Factory, el Centro de Detención de Inmigración de Varick Street, Stonewall, el Municipalidad, el cementerio africano y el antiguo mercado de esclavos .

Los Angeles

En Los Ángeles comenzaron antes con los eventos. La marcha se celebró el 3 de marzo. El evento, bajo el lema "Levantamiento: avance hacia un futuro feminista", partió del Centro de Detención Metropolitano al mediodía, y caminó hacia la Municipalidad.

Washington

La Cámara de Comercio de los Estados Unidos y el Departamento de Estado de EEUU organizaron un Foro Internacional del Día de la Mujer del 6 al 7 de marzo en la Cámara de Comercio norteamericana. El evento, "Socio con Propósito: Negocios para la Igualdad de Género", reunió a la comunidad empresarial, la sociedad civil y los representantes del gobierno "para avanzar en el empoderamiento de las mujeres en todo el mundo", según los organizadores.

Londres

También adelantados a la fecha, la marcha por el Dia Internacional de La Mujer se realizó el 4 de marzo al mediodía. La #March4Women partió de Millbank, Londres, y celebró el 100 aniversario del voto femenino británico.

Madrid:

La Plataforma Feminista Contra las Violencias Machistas de España adhirió al paro internacional de mujeres del 8 de marzo. "Si nuestras vidas no valen, ¡produzcan sin nosotras!", es el lema.

Barcelona:

La "Comisión unitaria para el 8 de marzo" convoca a las 19 para una gran manifestación en Plaça Universitat bajo el lema "La revolución imparable de las mujeres"

Roma

Como en muchas ciudades de Italia y el mundo, el próximo 8 de marzo habrá una gran agenda de actividades. La marcha central partirá a las 17 del Coliseo.

Toronto

La marcha central se realizó el 3 de marzo. El tema de este año fue la liberación: "Honrando a nuestras hermanas, celebrando nuestras victorias, fortaleciendo nuestra resistencia". Además, el movimiento feminista tiene una amplia agenda de eventos para todo el mes.

Arabia Saudita

Por segundo año en su historia, Arabia Saudita tiene planeado eventos pro el Día Internacional de la Mujer. El principal, se desarrolló el 2 y 3 de marzo y es un festival de música llamado "hijas de Salman" en honor al día de la mujer, y está patrocinado por la Princesa Nora Bint Mohammad al-Saoud. Artistas mujeres actuaron en el centro cultural King Al Fahd en Riyadh. Además, se proyectó un documental que muestra la historia de las mujeres en el reino, una serie de seminarios sobre medios, fotografía, cultura, arte y folclore. También está pautada una ceremonia en honor a las mujeres saudíes que triunfaron en el periodismo, el deporte, la educación, la fotografía y el arte.

auc

LEA TAMBIEN El ex presidente de México que aparece en un videoclip de Bon Jovi En la época que fue grabado el videoclip "Always" de Bon Jovi, México atravesaba por campañas electorales para el periodo 1994 y 2000

LEA TAMBIEN Alejandra Guzmán recibe críticas en redes por usar este bikini La cantante está pasando unas vacaciones en miami junto a su hija Frida Sofía

LEA TAMBIEN Circula en redes una foto inédita de Enrique Iglesias con Shakira La foto fue tomada en 1997 dura la gira promocional de la cantante colombiana "Pies Descalzos"