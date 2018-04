Sexo y fantasías

"Luna Bella" y "La Bebeshita" hacen candentes revelaciones sobre su vida sexual

"Mujer Luna Bella" y "La Bebeshita" subieron la temperatura al hablar de sus posiciones sexuales favoritas, sus fantasías y más

REDACCIÓN 25/04/2018 08:43 p.m.

"Luna Bella" y "La Bebeshita", acompañaron su candente charla con unos shots de tequila (FOTO TOMADA DE WEB)

La ex actriz porno "Mujer Luna Bella" lo hizo de nuevo, en esta ocasión la polémica joven compartió un video con "La Bebeshita", y juntas hicieron candentes revelaciones sobre su vida sexual.

En el video publicado en YouTube, las dos exuberantes mujeres elevaron la temperatura al confesar cómo fue la primera vez que se masturbaron, sin han tenido una fantasía sexual la una con la otra, y cuál es su corte de vello vaginal favorito, entre muchas otras cosas.

En medio de varios shots de tequila, "Luna Bella" aceptó que le gustaría tener un encuentro sexual con la ex concursante de "Enamorándonos".

Y en confesiones más sentimentales, "La Bebeshita" habló de "Lapizito", dijo que comenzó a salir con él cuando aún tenía novia y que solo la había utilizado para conseguir más seguidores en redes sociales; al final su relación terminó por que el payasito dejó la televisora donde trabajaban para irse con la competencia.

Una de hoy... Una publicación compartida de MUJER LUNA BELLA (@mujerlunabellaoficiall) el 18 Abr, 2018 a las 2:21 PDT

Por otro lado la ex actriz porno, dijo que le encantaría intimar con William Levy, y fue muy explícita al hablar de lo que le gusta recibir y dar a un hombre en la cama.

nl

LEA TAMBIEN Celia Lora y "Mujer Luna Bella" comparten candente video en redes "Mujer Luna Bella" invitó a Celia Lora a participar en un polémico y candente video que dejó con la boca abierta a más de uno

LEA TAMBIEN "Gomita" recibe mordaces críticas tras su intento de cantar "Let it be" en inglés "Gomita" intentó cantar "Let it be" y los usuarios le recomendaron que el lugar de invertir en cirugías lo hiciera en clases de inglés

LEA TAMBIEN Internet encontró a la doble de Donald Trump, es una campesina española La imagen de la campesina española prácticamente le dio la vuelta al mundo, todo el que ve la foto dice que es idéntica a Trump

LEA TAMBIEN Ingrid Brans recuerda momentos con Brozo desnuda La también conocida como "La riata", compartió una foto totalmente desnuda junto a Brozo, con quien compartió momentos en su programa de TV