"Son violadores, narcotraficantes, animales": insultos de mujer a mexicano en EU

26/06/2018

Esteban Guzmán y su madre hacían la limpieza de un jardín de una casa en Running Springs, California, a unos kilometros de la ciudad de Los Ángeles, cuando de pronto fueron atacados verbalmente con insultos y descalificaciones xenófobas por parte de una vecina, ¿la razón? el solo hecho de ser mexicanos.

La madre de Guzmán pudo grabar el hecho con su teléfono celular. Aparentemente la disputa se origina porque los jardineros esparcen restos de césped en la propiedad vecina.

En el video Esteban Guzmán le pregunta a la persona quien lo esta atacando:

- "¿Por qué nos odias?"

-"Porque son mexicanos, reponde la mujer

-"Somos gente honesta", le responde el joven

- "Sí, violadores y animales", contesta entre risas la mujer, quien finaliza diciendo que son "narcotraficantes".

Al inicio de la grabación se muestra cómo la mujer le hace una señal obscena con el dedo medio al hombre.

Primero la mujer le grita a la madre del jardinero que regresen a México. Es entonces cuando interviene Guzmán, de 27 años, para decirle que es ciudadano de Estados Unidos.

