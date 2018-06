TEME MÁS REPRESALIAS

Mujer es agredida por diputado de MC en el Edomex

María del Pilar trabajó con él por 12 años, pero cree que el maltrato ocurrió por cambiar su agrupación de mujeres al PRI

JUAN LÁZARO / CORRESPONSAL 15/06/2018 03:53 p.m.

Todo porque María del Pilar y 40 mujeres cambiaron de partido. (Especial).

CHALCO, Edomex.- "El diputado Xolapa abrió la puerta del auto, me jaló de los cabellos y me bajó del vehículo; me aventó el celular y empezó a gritarme que era una ratera".

Este es el testimonio de María del Pilar Xalpa Medina, una excolaboradora del diputado local por el distrito de Chalco, Miguel Ángel Xolalpa Molina, del partido Movimiento Ciudadano (MC) y quien por 12 años colaboró con él en tareas de gestión.

El enojo del diputado Miguel Ángel Xolalpa es porque María del Pilar y más de 40 mujeres que se agrupan en la organización "Mujeres en Lucha" decidieron renunciar a MC y sumarse al PRI, dijo la afectada.

"El jueves pasado decidimos renunciar a Movimiento Ciudadano y el viernes le iba a entregar el auto que me facilitó el diputado Xolapa para mi trabajo", expresó.

Sin embargo, la excolaboradora de este legislador explicó que cuando circulaba sobre el bulevar Cuauhtémoc de Chalco, fue interceptada por el Miguel Ángel Xolalpa.

Fue entonces cuando "abrió la puerta de auto y me jaló los cabellos para bajarme". Asimismo, llegó su grupo de colaboradores y su hija Rosa Isela Xolalpa para gritarme e insultarme, acusó la afectada.

El legislador pidió el apoyo de una patrulla municipal de Chalco para detener a su excolaboradora y llevarla a la Fiscalía por el delito de robo de vehículo. Hasta que se aclaró todo, María del Pilar pasó varias horas detenida hasta que las autoridades de justicia del Edomex la dejaron libre por no haber delito qué perseguir.

El automóvil es propiedad del diputado Miguel Ángel Xolalpa, unidad que le entregaron después de aclararse la situación con su excolaboradora.

Pero la mujer cree que pueda haber más represalias por parte de Xolalpa, ya que entre las agresiones prevaleció la amenaza contra ella. Dijo que teme por la integridad de su familia y de su agrupación de mujeres por salir de MC e irse al tricolor.

Además dijo que no merecía ser tratada así, menos por un diputado del Estado de México, pese a que reconoció que aún no interponía una queja en contra de él porqué está reuniendo videos y pruebas para proceder legalmente.

