Iban a intercambiar sus motos... sus cuerpos terminan sumergidos en el río

Tres personas que realizarían intercambio sus motocicletas fueron maniatadas y sus cuerpos en el Río La Antigua, en Veracruz.

MIGUEL ÁNGEL CARMONA / CORRESPONSAL 11/03/2018 01:54 p.m.

En la imágen Iván Moreno e Irán César Rivera (Foto Especial)

Iván Moreno y César Rivera acordaron intercambiar sus motocicletas en un grupo de Facebook. El primero era originario Comapa, el otro de Zempoala. Decidieron que la entrega sería el mediodía del 7 de marzo en Paso de Ovejas, un municipio asediado por la delincuencia donde fueron emboscados, despojados de sus pertenencias y finalmente asesinados.

Es el mayor indicio para las familias afectadas, tras el hallazgo de tres cadáveres en el Río La Antigua, a la altura de la comunidad Chicacaxtle, en el municipio de Puente Nacional, a unos 11 kilómetros donde César Rivera, Iván Moreno y un acompañante de Iván, Luciano Domínguez, completarían una venta que inició en un grupo de Facebook.

La Silla Rota tuvo comunicación con un familiar del joven Iván Moreno, de 20 años de edad, quien era originario de la comunidad de Paso Pimienta, Comapa, y que dejó en la orfandad a un bebé de 1 año de edad.

"Era muy querido por todos en el rancho, era amable, buena persona, siempre que alguien ocupaba un favor o algo y se lo pedía él siempre estaba disponible. Aún no sabemos por qué fue que lo mataron de esa manera tan cruel. Estamos indignados", refirió el joven a este medio.

De acuerdo con la relatoría del entrevistado, Iván Moreno ofreció su motocicleta, una Pulsar 200 NS, amarilla con placas z37ry, en el grupo Mercado Libre Paso de Ovejas. Y fue contactado por Irán César Rivera Montero, a quien Iván le daría una cantidad de dinero como diferencia en el trueque.

Iván Moreno salió de Comapa, el miércoles 07 de marzo aproximadamente a las 09: 00 horas, acompañado de su conocido, Luciano Domínguez, de 40 años de edad. Iván e Irán tuvieron contacto con sus familiares hasta que llegaron a su destino.

"Ahí suponemos que fue donde los levantaron, le mandaron muchos mensajes y llamadas y ya no respondió nada. Por la preocupación se armó la búsqueda, se unieron personas sin encontrarlo", refirió el familiar, quien prefiere que su nombre sea revelado.

Tras 24 horas sin noticias, los cuerpos de Irán, Iván y Luciano fueron encontrados a 300 metros del Puente Paso Mariano, sumergidos en el Río La Antigua, maniatados de pies y manos con alambre y de acuerdo con los reportes periciales, los tres "presentaban un surco marcado alrededor del cuello".

¿Quiénes eran las tres víctimas en vida?

Iván Moreno estudió en el Instituto Tecnológico Superior de Huatusco, recientemente había comenzado una relación con una joven, y madre de su hijo de apenas 1 año de edad. Al momento de desaparecer se empleaba en una gasolinera.

Sus conocidos de la comunidad de Paso Pimienta lo refieren como una persona amiguera, quien ganó su popularidad como jugador de futbol en el torneo municipal de Comapa; era visto en cada partido, cada 15 días cuando su equipo era local, o entre semana cuando él practicaba su deporte favorito.

Uno los conocidos de Iván fue Luciano Domínguez, quien era originario de la comunidad de Cimarrón, Comapa, pero que su vida la realizó junto a su esposa y sus hijos en Paso Pimienta. "Una persona humilde, que tampoco andaba en malos pasos, porque así les dicen a todos los que matan en Veracruz, y en nuestro caso no fue así", sostiene el pariente de la víctima.

Sobre Irán César Rivera Montero, se sabe que estudiaba en el Instituto Tecnológico Superior de Xalapa, que tenía como plan emigrar a los Estados Unidos. "Según tú para estar mejor, ahora estoy seguro estás en un lugar aún mejor junto a Dios, lugar en donde nos volveremos a ver para salir a desayunar, andar en moto (como tanto nos gustaba) y por qué no, tirar (beber)chelas", le escribió su cuñado en el perfil de la víctima.

