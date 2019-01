¿Muerte natural, complot o negligencia?: Famosos que perdieron la vida en circunstancias extrañas

REDACCIÓN 18/01/2019 10:15 p.m.

En la meca del cine no todo es glamour, alfombras rojas, éxitos de taquilla o galardones; existe otro lado que atrae más a los curiosos, las trágicas y enigmáticas muertes de los famosos. Las historias de amor, peleas y chantajes entre actores y directores se quedan atrás cuando se trata del fallecimiento de alguna celebridad que perdió la vida en circunstancias extrañas.

Incomprensible, chocante, inquietante; estas palabra y muchas otras podrían describir las muertes de algunos famosos. Todas tienen una versión oficial más o menos creíble, pero también alimentaron y siguen alimentando las teorías más surrealistas y descabelladas, que han sido creadas por el éxito y la envergadura de estos artistas que marcaron para siempre la historia de su arte.

Muchas de las muertes han sido tan precipitadas como inesperadas, pareciera que están ligadas a circunstancias extremas y difícilmente se creería que fueron por una causa natural o accidental. Casos cerrados o no, todas están rodeadas de misterio y siguen estremeciendo y e incluso aterrorizando. ¿Dónde se encuentra realmente la verdad? Parece complicado decirlo. A día de hoy, muchos de estos fallecimientos no tienen respuesta y ninguna autopsia pudo dar conclusiones totalmente satisfactorias.

Los artistas no son las únicas víctimas de estas teorías sobre su muerte. En el ámbito político y social también están Grace Kelly, Diana de Gales y por supuesto, la muerte del ex presidente estadunidense John F. Kennedy.

ESTAS SON ALGUNAS DE LAS MUERTES MÁS SOSPECHOSAS DE FAMOSOS EN DIFERENTES ÁMBITOS:

JEFF BUCKLEY

El cantante estadounidense falleció a los 30 años el 29 de mayo de 1997 en el río Wolf en Memphis. Su muerte provocó un auténtico revuelo ya que supuestamente, se adentró en el río vestido, según contó su amigo Keith Fonti que lo acompañaba aquel día. Su cuerpo fue encontrado cinco días después. ¿Accidente o suicidio? Varias hipótesis fueron avanzadas, teniendo en cuenta que el cantante era bipolar.

BRUCE LEE

El artista marcial estadounidense de origen chino falleció el 20 de julio de 1973. Oficialmente, se debió a un aneurisma, ligado una reacción alérgica a un analgésico. Sin embargo varias teorías del complot fueron avanzadas, siendo el homicidio la principal (sobre todo tras la sospechosa muerte de su hijo por arma blanca).

ELVIS PRESLEY

El King e icono absoluto del ´Rock 'n' roll´ falleció el 16 de agosto de 1977. Según la versión oficial, el cantante tenía que abandonar Memphis. Fue encontrado la tarde de este mismo día tumbado en el suelo, inconsciente. Algunos hechos como la desaparición de algunos objetos de valor o de su certificado de muerte dos meses después de su redacción dejaron pensar que Elvis había fugado voluntariamente.

MARILYN MONROE

La estrella e icono de glamour de los años 50 murió oficialmente el 5 de agosto de 1962 por sobredosis. Fue encontrada tumbada en su cama, inconsciente, junto a medicamentos. Aun así, ante una ausencia de pruebas reales, nunca se llegó a demostrar si la muerte de Marilyn había sido un homicidio o un suicidio. Algunos de sus allegados denunciaron un complot o una negligencia médica.

BRANDON LEE

El 31 de marzo de 1993, el hijo de Bruce Lee, Brando, falleció en circunstancias dramáticas. Durante el rodaje de la película El Cuervo, su compañero de reparto Michael Massee finge dispararle. La pistola estaba cargada con balas reales que no habían sido manipuladas anteriormente por el equipo especializado.

MICHAEL JACKSON

El cantante falleció a los 50 años el 25 de junio de 2009, mientras preparaba su gira This Is It. Un poco antes de las 12, se desmayó. En poco tiempo fue transportado al hospital y pese a varios intentos de reanimación, falleció el mismo día. Su muerte dio lugar a numerosas teorías y sobre todo a un largo proceso que acabó el 21 de noviembre. El médico del cantante, el doctor Murray, fue oficialmente acusado de la muerte de Jackson por la prescripción de algunos medicamentos. Siguen existiendo varias teorías sobre su muerte, una de ellas es la desaparición voluntaria.

GEORGE REEVES

El actor estadounidense que dio vida a Superman en televisión falleció a los 45 años el 16 de junio de 1959 en Beverly Hills. La causa oficial es el suicidio pero varias hipótesis salieron a la luz. La de la muerte accidental y de la desaparición fueron las principales. Su muerte dio lugar a la película Hollywoodland en 2006.

DAVID CARRADINE

El actor estadounidense falleció a los 72 años en la noche del 3 al 4 de junio de 2009. Mientras participaba al rodaje de Stretch, fue encontrado en su habitación de hotel ahorcado. Pese a que la teoría del suicidio fue avanzada, la muerte del artista se debió a un accidente erótico.

AMY WINEHOUSE

El 23 de julio de 2011, la cantante británica fue encontrada muerta en su piso de Londres. Pese a que la autopsia concluyera en una sobredosis y un consumo extremo de alcohol como principales razones de su fallecimiento, la artista estaba en teoría rehabilitándose. Un aura de misterio sigue envolivendo el fallecimiento de la intérpetre de Back To Black.

JIMI HENDRIX

La leyenda de la guitarra falleció el 18 de septiembre de 1970 en Londres. La versión oficial de su muerte alega una ingestión de su propio vómito tras un consumo extremo de barbitúricos ligado al alcohol. Sin embargo, si ex asistente James Tappy Wright afirmó en 2009 que en realidad había sido asesinado por su manager Michal Jeffery, al no querer seguir colaborando con él.

KURT COBAIN

El 8 de abril de 1994, el cuerpo del cantante y músico de Nirvana es encontrado en su casa de Seattle. Según la versión oficial, se suicidó de un tiro en la cabeza, tres días antes. Pero numerosas teorías fueron avanzadas para contrarrestar la del suicidio. El detective privado Tom Grant, contratado por Courtney Love, pareja de Cobain, denunció más bien un homicidio. Aunque la mayoría de los familiares y amigos del cantante apoyaron la versión oficial, algunos siguen creyendo en la teoría del complot.

BRITTANY MURPHY

La actriz estadounidense falleció el 20 de diciembre de 2009. Supuestamente se había desmayado en el baño. La autopsia realizada indicó que la artista había fallecido de neumonía. Algunas drogas legales como el paracetamol fueron encontradas. Pocos meses después del fallecimiento, su esposo Simon Monjack también fue encontrado muerto. Un análisis ambiental de la casa fue realizado pero no fue concluyente. En 2013, un nuevo análisis confirmó la presencia de varios metales venenosos en el cuerpo de la actriz. La muerte natural fue totalmente descartada, pero se sigue ignorando si se trata de un homicidio o de un suicidio.

HEATHER O´ROURKE

La actriz estadounidense falleció con tan solo 12 años el 1 de febrero de 1988 en San Diego. Famosa por su rol de Carol-Anne Freeling en la película Poltergeist, se puso enferma y los médicos diagnosticaron la enfermedad de Crohn. Su muerte se debe en realidad a este error médico, tenía estenosis intestinal aguda. Varios actores de la serie fallecieron en extrañas circunstancias lo que creó un auténtico mito.

HEATH LEDGER

El inolvidable intérprete del Joker en Batman, Heath Ledger, nos abandonó el 28 de enero de 2008 debido a una intoxicación, resultado de la combinación de seis medicamentos. Nunca se llegó a determinar quién le había prescrito el conjunto de estas medicinas.

NATALIE WOOD

La actriz estadounidense de origen ruso falleció a los 43 años al caer de su yate The Splendor, cerca de Los Ángeles. Aunque se considera su muerte accidental, el caso fue reabierto hace seis años por la publicación del libro de Marti Rulli quien acusaba al esposo de la artista, Robert Wagner, de ser responsable de su muerte.

