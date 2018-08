Atala Sarmiento se sienta con "Pepillo", Aurora Valle y Martha Figueroa en "Intrusos"

REDACCIÓN 29/08/2018 07:54 p.m.

En marzo pasado, Atala Sarmiento salió de "Ventaneando" y desde ese momento se han hecho un sin fin de especulaciones sobre dónde trabajará, de hecho hasta se ha dicho que pide demasiado dinero y que por eso no ha encontrado un espacio para conducir. Y los rumores volvieron a desatarse tras su visita al programa "Intrusos".

De acuerdo a Publimetro, el día de hoy, Sarmiento sorprendió al integrarse al programa "Intrusos" el cual es conducido por Juan José Origel, Maca, Aurora Valle y Martha Figueroa. De hecho en las redes sociales del programa se estuvo haciendo promoción bajo el hashtag #AtalaEnIntrusos.

Y pues como lo anunciaron, Sarmiento se unió a la sala de "Intrusos", aunque por el momento sólo lo hizo como invitada.

Durante su estancia Atala habló de sus nuevos proyectos como su recién lanzado canal de YouTube, así como de su pasado en "Ventaneando" y la nula relación que mantiene con sus ex compañeros en la actualidad.

La llegada de Atala a la emisión, recalcó que todos, menos Maca, pasaron por el mismo camino, a lo que Martha Figueroa dijo "eres la única que no chupó el diablo, mana", y todos lanzaron tremenda carcajada, incluso Origel que intentó resistirse.

#AtalaEnIntrusos quédate e intrusos por favor aquí estamos disfrutándote de tu escéncia ya que tu haces falta en esa sala dando las notas eres muy divertida @IntrusosOf — Ivan Hernandez (@IvanHer92788885) 29 de agosto de 2018

Asimismo, cuestionaron a Atala sobre por qué en su momento rechazó la oferta para integrarse a "Intrusos" y hablo de que era demasiado pronto, tras su salida de "Ventaneando" pues, durante más de 20 años no había tenido tiempo para disfrutar de su esposo y de viajar.

Ante el comentario de Figueroa, Atala dijo que no espera que eso siga y pueda trabajar, pues ya son otros tiempos y cualquiera puede elegir dónde estar, pero Aurora la desanimó cuando le explicó que había como una suplencia, primero fue "Martha Figueroa, seguí yo, luego la Gómez Mont, y así nos fuimos y luego... tú", a lo que Atala recordó a Mónica Garza quien también sufrió un poco.

La única que no ha integrado "Ventaneando fue Maca, quien aseguró que parecía una terapia grupal de puro ex conductor de "Ventaneando".

Atala lamentó que, tras 23 años de trabajar para "Ventaneando" terminara de esa manera, pues le dedicó mucho tiempo, una vida, y que le da coraje que se digan cosas que no ocurrieron y que son injustas.

Luego de su salida de TV Azteca, consideró que estuvo envuelta en una "tormenta" y que todavía le "llueve", a lo que Aurora Valle mencionó que a varios les duró más la lluvia que a Sarmiento, incluso Figueroa más adelante se refirió a las tormentas como una "persecución" que puede durar años.

