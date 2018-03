MIENTRAS VIAJABA EN MOTO

Muerte de niño a manos de la policía conmociona a Argentina

La fiscal del caso Adriana Giannoni, ordenó decomisar las armas de los policías involucrados en la persecución

REDACCIÓN 10/03/2018 04:00 p.m.

Facundo Burgos y su abuela (foto: Milenio)

En un hecho ocurrido en la ciudad de San Miguel Tucumán, al norte de Buenos Aires, Argentina, un niño de 12 años fue baleado, aparentemente por policías, mientras viajaba en una motocicleta.

"No me quedan lágrimas. Nos destrozaron la vida. El negro era un niño maravilloso, lleno de amistades. Y anteayer en la madrugada, a pocas horas de su primer día en la secundaria, me lo mataron. tenía 12 años: 12 años ¿entienden?, reclamó en una carta la abuela de Facundo Burgos , el niño muerto el jueves pasado.

Según algunos testigos que relataron los hechos, la policía local perseguía a varios motociclistas que habían participado en carreras clandestinas. A l momento de la persecución, dijeron los testigos, apareció una moto que era manejada por un adolescente de 14 años, y en dicha motocicleta viajaba el niño asesinado.

La imagen del niño tendido en el asfalto y rodeado de un charco de sangre, ocasionado por la herida de bala que presentaba a la altura de la nuca y que le atravesó el cráneo , fue publicada en diferentes medios de comunicación, lo que provocó indignación en la población argentina.

Imagen del niño tendido en el asfalto y rodeado de un charco de sangre (Foto: Twitter)

Los primeros reportes indicaron que el adolescente que conducía la motocicleta también presentaba heridas de arma de fuego, sin embargo logró recuperarse en un hospital cercano.

La fiscal del caso Adriana Giannoni, ordenó decomisar las armas de los policías involucrados en la persecución.

A su vez la policía explicó que la muerte del niño ocurrió por el fuego cruzado que ocasionó un tiroteo, sin embargo ninguno de los agentes ha sido detenido.

La autopsia realizada a la victima, arrojó que el disparo que le provoco la muerte coincide con el calibre que utilizan las fuerzas de seguridad.

Este caso se suma a otros hechos que involucran a agentes de seguridad argentinos, ocurridos en las últimas semanas.

Dos días antes de la muerte del niño en Tucuman, la familia de un adolescente de 17 años denunció que un policía baleo y asesino a su hijo en la localidad de Quilmes, la sur de los suburbios de Buenos Aires.

Con información de Milenio

