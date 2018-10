Muere el rapero Jon James McMurray, cayó del ala de un avión

REDACCIÓN 23/10/2018 09:17 p.m.

Personas cercanas a Jon James McMurray han confirmado su accidentalmente a los 34 años; al parecer el rapero se encontraba grabando una escena para uno de sus videos musicales, que incluiría una caminata en el ala de una aeronave, lamentablemente no sobrevivió a la acrobacia.

De acuerdo con La Tribuna, las personas que acompañaban a McMurray aforman que el también exdeportista había entrenado muy duro para esa escena en los cielos de la Columbia Británica.

Canadian Rapper Jon James McMurray Dies Filming Airplane Stunt https://t.co/wgu6FIGRn5 pic.twitter.com/CpZAlZrDN7 — Marc Johnson (@marcjohnson0002) 23 de octubre de 2018

Todo ocurrió cuando McMurray pisó el ala, la pequeña avioneta Cessna bajó la nariz y entró en picada.

Jon se mantuvo en el ala hasta que fue demasiado tarde, y cuando se soltó, no tuvo tiempo de tirar de su paracaídas. Impactó y murió instantáneamente, señala el comunicado, que detalla que el piloto logró después aterrizar el avión a salvo.

McMurray era esquiador profesional, pero tuvo que abandonar el deporte tras sufrir una lesión en la espalda y el tobillo y comenzó posteriormente una carrera musical.



an

LEA TAMBIEN Alfredo Adame responde a su ex: "No considero un delito tener el pene pequeño" Alfredo Adame rompió el silencio tras las polémicas declaraciones de su ex Susan, quien dio detalles íntimos sobre el actor

LEA TAMBIEN ¡Cayeron redonditos!, youtuber se disfraza de Maluma y engaña a fans en puebla Una flor llena de vida dedicada a los muertos, este es el origen de la flor de Cempasúchil