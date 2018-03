Pérdida Lamentable

Muere el famoso rapero Craig Mack, autor del éxito "Flava in ya ear"

Con su tema "Flava in ya ear" logró la certificación de Platino y obtuvo una nominación al Grammy en 1995

Falleció este martes en su casa en Walterboro, Carolina del Sur, a los 47 años de edad. (FOTO TOMADA DE LA WEB)

El rapero estadunidense Craig Mack, quien alcanzara el éxito en 1994 por su tema "Flava in ya ear", falleció este martes en su casa en Walterboro, Carolina del Sur, a los 47 años de edad.

De acuerdo con la información de Variety, el forense del Condado de Colleton, Richard Harvey, confirmó que la muerte del cantante fue por causas naturales.

Mack alcanzó la cima del éxito con la salida de su tema "Flava in ya ear" el cual logró la certificación de Platino y obtuvo una nominación al Grammy en 1995. Además, se lanzó un remix con una de las figuras más importantes del rap, Notorious B.I.G.

A este sencillo le siguió "Get down", que fue certificado de Oro, ambas canciones se incluyen en el álbum debut del rapero, "Project: Funk da world"; para 1997 lanzó al mercado su segundo disco "Operation: Get down".

Después de estos exitosos lanzamientos, intentó regresar a la música con un disco llamado "The mack world sessions" en 2017. En ese mismo año participó en el documental "Can not stop will not stop".

