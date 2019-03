Muere Jed Allan, el querido Rush Sanders de "Beverly Hills 90210"

REDACCIÓN 11/03/2019 01:18 p.m.

Hace unos días el famoso actor de "Beverli Hills", Luke Perry murió repentinamente y todos los fans que esperan el regreso de la famosa serie de los noventas se conmovieron.

Hoy nos despertamos con la noticia de que el actor estadounidense Jed Allan, recordado por haber interpretado a Rush Sanders, el padre de Steve Sanders, en "Beverly Hills, 90210", murió el sábado en Palm Desert, en California EU, a los 84 años.

Siento mucho tener que publicar la triste noticia de que mi padre murió esta noche. Falleció en paz y rodeado por su familia y siendo muy querido por nosotros y por muchos otros, escribió Rick Brown, el hijo del actor, en su cuenta de Facebook para dar a conocer la noticia.

Por su parte, Ian Ziering quien dio vida a Steve Sanders --su hijo en "Berverly Hills, 90210"-- lamentó la noticia y le rindió tributo con un emotivo mensaje que compartió en su cuenta de Instagram, en el que destacó que Jed Allan era un "gran compañero"..

Nacido en Nueva York el 1 de marzo de 1935, Jed Allen comenzó su carrera como actor en los años 60, participó en series como "Lassie", "Colombo", "La chica de la tele", "Área 12", "Perry Mason" y "Las calles de San Francisco".

Su llegada a la televisión fue en la telenovela "Days of our lives" donde permaneció durante 11 años. También participó en series como "Walker, Texas ranger", "A dos metros bajo tierra", "CSI Miami", "The Bay" y la telenovela "Santa Bárbara".

Jed Allan interpretó a Rush Sanders, el padre de Steve Sanders, en "Beverly Hills, 90210" **durante cinco años. Su muerte ocurrió casi una semana después de que Luke Perry** falleciera luego de sufrir un derrame cerebral por el que estuvo internado algunos días.

