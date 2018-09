Muere Mac Miller, exnovio de Ariana Grande; apuntan que fue por sobredosis

REDACCIÓN 07/09/2018 05:02 p.m.

Otra inesperada muerte, reportan que esta tarde fue hallado el cuerpo sin vida del rapero Mac Miller, las primeras investigaciones apuntan que su causa de muerte fue por sobredosis.

De acuerdo con Vanguardia, Malcolm James McCormick, artista estadounidense mejor conocido como Mac Miller de 26 años, fue hallado muerto en San Fernando Valley, California. Reportó el portal de espectáculos TMZ.

Mac Miller fue, hasta inicios de este año, pareja de Ariana Grande, con quien grabó el tema "The Way" y "My Favorite Part". Se separaron en mayo. Al poco tiempo, el joven fue arrestado por protagonizar un accidente en estado de ebriedad. En aquel momento, la intérprete de "God is a Woman" respondió el comentario de un usuario de Instagram que la acusó de causar el desorden en el comportamiento del músico.

"No soy niñera o una madre y ninguna mujer debería sentir que necesitan serlo. Me he preocupado por él y he tratado de apoyar su sobriedad y he rezado por su balance durante años (y siempre lo haré, por supuesto), pero avergonzar y culpar a las mujeres por la incapacidad de un hombre para controlarse es un problema muy grave. Por favor, dejemos de hacer eso. Por supuesto, no hablé acerca de lo duro o atemorizante que era mientras sucedía, pero sí lo fue. Seguiré rezando desde el fondo de mi corazón que se encuentre y que otra mujer en esta posición también lo haga", afirmó Ariana Grande en aquel momento.

En el pasado, el cantante tuvo problemas con el consumo de drogas, sobretodo luego de su quiebre con Ariana Grande. Mac Miller tenía planeado un tour para octubre próximo, hasta el momento la cantante no ha dado mayores declaraciones.

