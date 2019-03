Muere Luke Perry, actor de "Riverdale" y "Beverly Hills 90210" a los 52 años

REDACCIÓN 04/03/2019 12:10 p.m.

A la edad de 52 años el actor Luke Perry murió este lunes víctima de un derrame cerebral masivo, según informa TMZ.

De acuerdo a Infobae, el ícono de la televisión y el galán que saltó a la fama en la famosa serie de los noventa "Beverly Hills, 90210" murió este lunes tras sufrir un derrame cerebral el viernes pasado.

Luke Perry falleció en el Hospital St. Joseph en Burbank. Según su representante.

FOTO INÉDITA, ASÍ SE VEÍA CHRISTIAN BACH ANTES DE MORIR

El actor Luke Perry estaba rodeado de sus hijos Jack y Sophie, su novia Wendy Madison Bauer, su ex esposa Minnie Sharp, su madre Ann Bennett, su padrastro Steve Bennett, su hermano Tom Perry, su hermana Amy Coder y otros familiares cercanos y amigos.

Recordemos que el viernes fue llevado de urgencia al hospital después de sufrir un derrame cerebral en su hogar en Sherman Oaks, California.

Luke tuvo una prolífica carrera como actor en la televisión y en películas, comenzando a principios de los 80, y se convirtió en un nombre familiar por el show adolecente. Después de eso, su carrera explotó. Más recientemente, tuvo un papel protagónico como el padre de Archie en el exitoso programa de CW, "Riverdale".

También filmó un papel en la próxima película de Charles Manson, de Quentin Tarantino, "Once Upon a Time in Hollywood".

auc

LEA TAMBIEN Estos 4 famosos serán los coaches de "La Voz México" en TV Azteca 2019 El reallity "La Voz México" acaba de presentar a los que serán los coaches de cada equipo que se enfrentaran semana por semana