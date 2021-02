Muere indigente fuera de Hospital General al negarle atención

Hermosillo, Sonora: Recostado boca arriba quedó el cadáver de Agustín Ramírez, de 30 años de edad, por fuera del Hospital General del Estado de Sonora, ya que personal del nosocomio se negó a brindarle la debida atención.

Fue la tarde de este jueves 21 de junio, que en la banqueta de dicho hospital público yacía el cuerpo sin vida de quien se sabe era originario de San Luis Potosí y había solicitado apoyo médico por dolor abdominal.

Después de una breve revisión por un doctor, guardias de seguridad lo sacaron del lugar, de acuerdo con testigos; luego de transcurrir media hora, se desvaneció y falleció por fuera de la sala de espera de Urgencias.

Algunas personas que se encontraban en el lugar, gritaron a los enfermeros para que salieran a ayudarlo, pero cuando lo hicieron, Agustín ya no contaba con signos vitales.

Además, familiares de pacientes internados en el nosocomio, -que permanecen atentos en la sala de espera del área-, aseguraron que la persona llegó por su propio pie quejándose de un fuerte dolor abdominal.

Al insistir en varias ocasiones fue recibido por personal del nosocomio para después atenderlo. Según un testigo, le informaron a Agustín que no traía nada, a pesar de que él continuaba con el dolor.

María, otra testigo que se encontraba en el preciso lugar cuando sucedió el hecho, explicó que no era la primera vez que el joven, que trabajaba en La Cosa, acudía a atenderse al hospital, pues desde el pasado miércoles fue a Urgencias.

“Lo sacó (el guardia) y le dijo “quédate ahí, no te vayas a meter”. Ayer llegó y no lo quisieron atender y lo echaron para afuera que porque no tenía cómo comprar medicinas. Según ellos lo dieron de alta, pero el guardia lo sacó”, expresó.

Un trabajador ambulante, sumamente consternado, explicó que en el mencionado hospital no se les atiende de manera adecuada al igual que a otras personas, ya que existe discriminación contra los indigentes y personas foráneas.

“No fumo ni uso droga ni nada, pero en veces me llena de impotencia las injusticias que hacen. Todos somos seres humanos, no son animales, nomás porque son de la calle, no tienen mamá ni papá y no son de este estado, son de Chiapas, Guerrero, de donde sean, pero ellos hicieron un juramento cuando se hicieron doctores“, dijo.





Ante esta situación, el Gobierno del Estado de Sonora emitió un comunicado para informar que Agustín fue llevado por personal de Tránsito Municipal y se le atendió “como a todos los que acuden a solicitar servicios de salud”.

Tras no encontrársele problemas médicos, según el boletín del Gobierno, fue dado de alta. También, personal del Voluntariado, le dio comida, aseo y ropa limpia. Después de esto, Agustín se retiró del lugar por su propio pie.

No es el primer caso

Esta no es la primera vez que una persona en situación de calle fallece al no ser atendida por personal médico del Hospital General pero de Guaymas, ya que en octubre del 2013, una persona de 38 años de edad murió por la misma razón.

Se trataba de José Sánchez Carrasco que permaneció 5 días en agonía por fuera de este nosocomio, ya que personal del lugar se negó a brindarle ayuda, pues no tenía dinero suficiente para pagar la consulta.

