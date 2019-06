Muere Gloria Vanderbilt, ícono de la moda que se rodeó de un halo de misterio, excentricidad y elegancia

Muere en Nueva York a los 95 años, Gloria Vanderbilt, la famosa heredera que siempre estuvo rodeada por un halo de misterio, excentricidad y elegancia, perdió la batalla contra el cáncer de estómago, anunció su hijo, el periodista de CNN Anderson Cooper.

De acuerdo con CNN, la llamada "Pobre niña rica", protagonizó grandes titulares junto a Marlon Brando, Frank Sinatra y Howard Hugues, Gloria vivió su vida siempre bajo la mirada pública, parecía que había nacido con gran estrella como la heredera de una de las fortunas más grandes de Estados Unidos. Desgraciadamente, desde muy pequeña se enfrentó a desavenencias que formaron la gran leyenda que se dio alrededor de su vida, una en la que con los años se convirtió en una gran dama de sociedad, madre, diseñadora, poeta, artista, actriz y un ícono de estilo admirada por muchos.

Qué madre tan extraordinaria, qué mujer tan extraordinaria, afirmó su hijo. La tataranieta del magnate ferroviario Cornelius Vanderbilt se convirtió en el centro de atención por ser 'La pobre niña rica' cuando quedó en medio de una sensacionalista batalla por su custodia en la década de 1930, antes de alcanzar la fama por su trabajo en el diseño de su propia línea de pantalones vaqueros y moda para mujeres.

"Fue pintora, escritora, y diseñadora, pero sobre todo una increíble madre, esposa y amiga. Tenía 95 años, pero pregúntale a cualquiera cercano a ella y te dirán que era la persona más jovial, más genial y moderna que han conocido". Artística y glamorosa, Vanderbilt también fue conocida por su turbulenta vida amorosa que incluyó cuatro matrimonios y un montón de famosos pretendientes como Frank Sinatra, Gene Kelly y Marlon Brando.

Nacida como Gloria Laura Madeleine Sophie en Manhattan, el 20 de febrero de 1924, hija del aristócrata Reginald Claypoole Vanderbilt y Gloria Laura Mercedes Morgan, se quedó con un fondo multimillonario cuando era bebé después de que su padre -descendiente de adinerados empresarios de la navegación y el transporte ingleses y holandeses- muriera por su adicción al alcohol aproximadamente un año después de su nacimiento.

Su madre, Gloria Laura Mercedes Morgan, conocida por su inestabilidad y quien llevaba las riendas de su fideicomiso, llevó a Vanderbilt a París para que la criase una niñera, mientras ella y su hermana melliza se pasaban de fiesta en fiesta. Pero la tía artista y filántropa de Vanderbilt, Gertrude Vanderbilt Whitney, fundadora del famoso Museo Whitney de Arte Estadounidense, pidió a la justicia su custodia en 1934.

La vida de Gloria siempre fue vertiginosa, confesaba que pensaba que había vivido lo peor a los 9 años con el juicio público por su custodia, pero que fue con la muerte de su hijo que conoció el verdadero dolor. Desde entonces se refugió en sus historias y compartió su vida en la autobiografía It Seemed Important At the Time. Su hijo Anderson también documentó su vida y se despidió del mundo tras haber vivido siempre al máximo a los 95 años.

Si tú nunca has tenido una madre o un padre, creces buscando algo que nunca vas a encontrar. Lo buscas en el amor y en la gente y en la belleza, escribió Gloria en su autobiografía.

