Famosos le dan el último adiós a Fernando Lujan

Una lamentable tendencia inunda las redes sociales, muere el primer actor Fernando Lujan a los 79 años y famosos le dan el último adiós con mensajes en sus cuentas personales.

De acuerdo con Quién, no hay latino que no haya disfrutado de alguna película, telenovela o serie de Fernando Lujan; su última participación fue en La Dalia Negra donde interpretó al detective Harry Murphy y compartió créditos con Erik Hayser, Ariadne Díaz, Darío Ripoll; y la serie original de Netflix, Ingobernable nuevamente junto a Erik Hayser y Kate del Castillo.

Su último trabajo en cine fue junto a Eugenio Derbez en ¡Hombre al agua! donde también trabajó con Anna Faris, Eva Longoria, John Hannah, entre otras celebridades de gran renombre.

No cabe duda de que Fernando Lujan tuvo una grande y respetable carrera en el mundo de la actuación y por eso famosos Edith González, Héctor Suárez Gomís, Miguel Ángel Mancera, Horacio Villalobos, lo despiden con emotivos mensajes en sus redes sociales.

El chico yeyé De Martín en Acapulco A Go Go, novio psicodélico de @angelicamaria en Sólo Para Ti y Coronel No Tiene quien le Escriba @salmahayek por esa Mirada de Mujer. De gran estirpe actoral Fernando Luján descansa en paz. #CorrePelícula @canal_wtv @Florplata01 @lacuchara_wtv pic.twitter.com/WBU4wLYvNw