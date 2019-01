Muere Dick Miller a los 90 años, reconocido actor de "Gremlins" y "Terminator"

El mundo del cine está de luto tras la trágica noticia de esta tarde; murió Dick Miller, actor conocido por su participación en "Gremlins" y "Terminator". Su carrera se extendió a lo largo de seis décadas y trabajó con famosos directores como James Cameron, Martin Scorsese, Quentin Tarantino y Steven Spielberg, entre otros

De acuerdo con Infobae, el actor estadounidense Dick Miller, conocido por su rol de Murray Futterman en la clásica cinta de terror Gremlins, de Joe Dante, murió a los 90 años por causas naturales, según comunicó su familia. Con una carrera que se extendió a lo largo de seis décadas, el intérprete apareció en más de 100 filmes.

Inició en la actuación en 1950 junto al legendario director y productor Roger Corman, encarnando a Walter Paisley, en el clásico de culto, Un cubo de sangre. A lo largo de los años retomó dicho personaje en varias oportunidades en diferentes filmes. Participó después en éxitos como Fama, The 'Burbs y Terminator.

Miller trabajó bajo el mando de los más prestigiosos directores como, Steven Spielberg ('1941', en 1979), James Cameron ('Terminator' en 1984), Ernest Dickerson (That Guy Dick Miller), Martin Scorsese ('New York, New York' en 1977 y 'After hours' en 1985) John Sayles y el antes mencionado Joe Dante, quien lo incluyó en casi todos sus proyectos.

Tras conocer la noticia, Dante recordó al protagonista de todos sus filmes en un mensaje que publicó en su cuenta de Twitter.

I'm devastated to report that one of my best friends and most treasured collaborators has passed away. I "grew up" (kinda) watching Dick Miller in movies from the 50s on and was thrilled to have him in my first movie for @RogerCorman... (1/2)https://t.co/TEsacH8SUW