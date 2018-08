Sigue aquí la transmisión en vivo de los MTV VMA 2018

REDACCIÓN 20/08/2018 06:08 p.m.

Hoy se realizaran los MTV VMA 2018, en una ceremonia en vivo y en directo por televisión.

Entre los nominados se encuentran Cardi B, la rapera que mantiene su liderazgo en la escena actual con 10 nominaciones entre las que destacan "Video del año" y "Artista del año".

Detrás de ella le siguen The Carters, Beyoncé y Jay-Z, con ocho nominaciones, y Childish Gambino y Drake, con siete candidaturas.

Los MTV Video Music Awards 2018 se llevarán a cabo en el Radio City Music Hall de Nueva York y la alfombra roja será conducida por Justina Valentine y Winnie Harlow, qué podrás ver en vivo a través de la cuenta de Twitter de los VMAs a partir de las 7:00 p.m.

También, como es habitual, la gala de los MTV VMA 2018 se transmitirá a partir de las 8:00 p.m.

Cabe mencionar que la cadena MTV transmitirá la gala tanto en su canal como en su plataforma online MTV Live, por televisión de paga. La ceremonia también se podrá ver en los Estados Unidos en los canales VH1, Comedy Central, BET y CMT.

