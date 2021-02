Del Movimiento del 68 al #YoSoy132, las huellas que han marcado a los jóvenes

¿Qué dejó el movimiento #YoSoy132 después de seis años de su aparición? Fue la pregunta que precedió a la exposición de fotografías y videos Huellas de #132, organizada por en el marco del Coloquio Internacional M68. Ciudadanías en Movimiento, programa que surge en conmemoración del movimiento de 1968. La exposición se presentó el 12 de septiembre, en el Centro de Exploración y Pensamiento Crítico (CEX) de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México.

“El movimiento #YoSoy132 fue disruptivo debido a las redes”, comentó Salvador Servín, joven documentalista ganador en la convocatoria Huellas de #132, con la pieza Si nosotros no ardemos ¿Quién iluminará esta obscuridad?

Salvador Servín completó su argumento al decir que fue por las redes sociales por lo que el movimiento tuvo impacto y pudo desmentir la cobertura televisiva en la que se les acusaban de acarreados a los estudiantes que protestaron contra Peña Nieto.

Hace seis años las redes sociales, a través de videos, permitieron que los estudiantes de la Universidad Iberoamericana desmintieran que eran acarreados; y a la vez que se sumaran más jóvenes de otras universidades al movimiento, para protestar por la manipulación mediática dirigida por el sistema político y los medios de comunicación.

Al encuentro, asistieron jóvenes que formaron parte del movimiento, artistas que a través de carteles y fotografías fueron construyendo una memoria histórica. También algunas figuras del medio intelectual y periodístico como la directora del Claustro de Sor Juana, Sandra Lorenzano; la directora del programa Piso 16, Julieta Giménez Cacho, el director del CEX, Juan Carlos Henríquez y el periodista Ricardo Rafael. Sin embargo, prevaleció la pregunta ¿qué ha pasado con el movimiento #YoSoy132?

Aunque ya no ha tenido presencia mediática y algunos de sus integrantes se han sumado a movimientos políticos. Los jóvenes artistas intentan dejar una huella con su obra.

Hace 6 años, los temas eran Televisa, EPN y YoSoy132

Leslie Pérez, fotógrafa ganadora de la convocatoria con su colección El resplandor compartió “con las fotografías busco traer esa memoria colectiva a la actualidad, quisiera que estas fotos se volvieran parte de un movimiento histórico y que jóvenes que vienen detrás puedan entender el contexto del pasado. Que no se callen, no viven en lo obscuro”.

“Desaparecieron antes, desaparecen ahora, los mataron antes y nos matan ahora, pero lo más importante: lucharon antes y luchamos ahora. El arte para recordar. Memoria gráfica para no olvidar”. Leslie Pérez

Para María José, estudiante, el movimiento #YoSoy132 marcó dos momentos, “un antes y un después. Cuando ganó Peña caímos en una depresión y no nos hemos repuesto. Somos muchos los vivos, así que no dejemos que nuestros muertos nos jalen. Hay que pararnos sobre ellos y decir que ellos son nuestro suelo y no van a construir sobre ellos”.

A través de un llamado del arte, se invitó a los jóvenes a reflexionar sobre el movimiento que marcó el sexenio de Peña Nieto y en las recientes elecciones, marcó un cambio en la política del país. “El movimiento #YoSoy132 fue detonante y este cambio de gobierno tiene que ver con la conciencia que se generó en ese momento en los jóvenes y el querer definitivamente un cambio más profundo… Desde entonces los jóvenes han seguido con la conciencia”, comentó Julieta Giménez Cacho, directora de Piso 16.

La cobertura del evento la realizó ibero 90.9, a quien dejó plantados Enrique Peña Nieto el 11 de mayo de 2012, cuando los estudiantes protestaron contra lo ocurrido en Atenco en su visita a la Universidad Iberoamericana como candidato a la presidencia de México.

mlmt