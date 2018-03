NO ES POSIBLE

Mover NAIM a base militar de Santa Lucia inviable: gobernación contesta a AMLO

José Antonio Meade, candidato presidencial del PRI, aseguró que las propuestas de Andrés Manuel López Obrador, le provocan pesadillas

22/03/2018

Imposible que NAIM se traslade a base militar Santa Lucia (foto: web)

Mover el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) a la base militar de Santa Lucía ha sido calificado como inviable por consultores aeronáuticos internacionales, sostuvo el vocero del Gobierno de la República, Eduardo Sánchez, ante la propuesta del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador.

DE ESTA FORMA AMLO PRETENDE FRENAR CONTRATOS DE NAIM

Sánchez respondió que la determinación de dónde construir el NAIM no fue tomada como ocurrencia, sino con base en los estudios de expertos a nivel internacional.

"Mitre, la consultora más importante en materia aeronáutica ratifica la enorme conveniencia de que sea ahí en donde se desarrolle el aeropuerto y ha determinado inviable, desde el punto de vista técnico, la propuesta de que opere el actual aeropuerto junto con donde es la base militar de Santa Lucía", dijo en conferencia de prensa.

El actual aeropuerto y la base militar de Santa Lucía no pueden operar al mismo tiempo, abundó, y la base sólo puede operar cuando el AICM no lo hace.

Sánchez agregó que no es posible deshacer las reformas estructurales mediante un decreto presidencial, debido a que fueron aprobadas mediante mayoría relativa en las Cámaras de Diputados y de Senadores, así como por al menos 17 Congresos estatales.

A su vez, José Antonio Meade, exsecretario de Hacienda y candidato presidencial del PRI, aseguró que las propuestas de su contrincante de Morena, Andrés Manuel López Obrador, le provocan pesadillas."Me dejaron sin dormir... por lo menos me dieron pesadillas", dijo."Me preocupa esta desubicación personal en términos de su visión, me preocupan todas y cada una de sus propuestas, la verdad es un tema que genuinamente me preocupa en términos del País".

Esto, luego de reunirse con integrantes de la Asociación Mexicana de Hidrocarburos, con quienes dialogó sobre los riesgos que enfrenta el sector en el marco de este proceso electoral.

