MOTIN EN VERACRUZ

Motín en penal se debió traslado de reos de alta peligrosidad: Yunes

El saldo parcial del amotinamiento de internos del Penal de la Toma en Amatlán de los Reyes fue de siete personas muertas y 22 lesionados

FERNANDA CASTILLO/CORRESPONSAL 01/04/2018 06:36 p.m.

El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes (Foto tomada de la web)

En conferencia de prensa, tras la reunión del grupo del grupo de Seguridad Coordinación Veracruz, el mandatario afirmó que entre las personas que perdieron la vida están seis policías, y hay una más que no se ha logrado identificar, por lo que no saben si es custodio o interno del centro penitenciario ya que no vestía uniforme.

Al dar lectura al boletín oficial, detalló que siete reos permanecen internados en hospitales de la región, dos de ellos están graves y cinco más tienen lesiones consideradas de moderadas a leves.

TAMBIÉN PUEDES LEER:Vuelca convoy del Ejército en Veracruz; hay 9 heridos de gravedad

Además, 15 policías fueron hospitalizados, uno de ellos tiene lesiones graves, y el resto están estables. No se dará a conocer su identidad ni los nosocomios en los que se encuentras por cuestiones de seguridad. También hay internos en el área de enfermería del penal.

"Se va a integrar una lista de todos los internos que fueron lesionados, y que se encuentran en la enfermería del centro penitenciario. No se trasladaron porque fueron lesiones leves y ahí se les pudo atender. Se convino poner una lista con el nombre de cada interno y las lesiones".

Al relatar cómo se dio el amotinamiento, detalló, que a su ingreso los policías fueron emboscados y encerrados en un espacio pequeño donde se prendió fuego a diversos artículos. Los elementos ingresaron al centro penitenciario como parte de un operativo para trasladar a cuatro delincuentes de alto grado de peligrosidad.

El mandatario señaló que los internos generaban problemas de violencia en Córdoba-Orizaba y en la región centro, al liderar bandas criminales responsables de homicidio y secuestro en la zona.

Estar internados en el penal de Amatlán les facilitaba mantener el mando y control de redes criminales de la región, expuso el mandatario.

Los seis elementos perdieron la vida se asfixiaron, tras intoxicarse con el humo de los objetos que se quemaron en el espacio donde fueron emboscados, recalcó.

Descartó que supuestos líderes del cártel de los Zetas recibieran amenazas de muerte de parte del titular de la SSP. Y aclaró que Manuel Escalona Barradas, alías el Cachorro, y Josele Márquez Balderas, el Chichi, formaban parte del grupo de internos que se amotinaron y dieron muerte a los elementos estatales.

"Lo de ayer fue un crimen de un grupo de internos, que sabiendo lo que hacían, asfixiaron a seis policías, ante el traslado de cuatro personas de altísima peligrosidad, los asesinan y no deja de ser un crimen".

El gobierno del estado mantiene prendidos los focos rojos en materia de seguridad y al interior de los penales, dijo el mandatario quien no habló sobre la situación legal del director del Penal, "No es que se tenga la antena prendida o apagada, hay una reacción violenta y se asesina a elementos de seguridad".

A nombre del grupo de Coordinación Veracruz, anunció que se dará el pásame a los familiares y amigos de los elementos municipales, y se tendrá comunicación con el alcalde de Orizaba.

La Fiscalía General, afirmó, abrió varias carpetas de investigación para determinar quién fue el responsable del amotinamiento que se registró la noche de este sábado.

Se mantendrá comunicación con los familiares de los internos y más tarde se darán a conocer los nombres de todos los lesionados, además que se prometió acompañamiento de parte de funcionarios de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, anunció Yunes Linares.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié, permanecerá en el a zona, hasta que se recobre la tranquilidad, apoyado por elementos de la Marina y el Ejercito, confirmó el mandatario.

mvf

LEA TAMBIEN Motín en Penal de Veracruz deja siete muertos El pasado 30 de marzo allí fue exhibida una manta con mensajes alusivos a la violencia