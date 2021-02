Mosuo, la tribu donde las mujeres mandan

En un pueblo de China llamado Loshui, un lugar que parece estar más cerca del cielo que del suelo –a más de 2,000 metros de altura–, existe una de las últimas sociedades matriarcales del mundo. Una comunidad gobernada por mujeres que prefieren estar siempre enamoradas y nunca casadas. Si consideramos que en China, a las mujeres solteras y mayores de 28 años las llaman "shengnu" –mujer sobrante, en mandarín–, la comunidad Mosuo es una rareza.

Este mundo progresista, feminista o anacrónico, tan sesgado como cualquier sociedad patriarcal, según algunos puntos de vista, existe en un exuberante valle en Yunnan, al sudoeste de China, en las estribaciones más orientales del Himalaya.

Una antigua comunidad tribal de budistas tibetanos llamada Mosuo, viven de una manera sorprendentemente moderna: las mujeres no son tratadas como iguales, sino superiores, a los hombres; ambos tienen tantos, o tan pocos, compañeros sexuales como quieran, libres de juicio; y las familias extensas educan a los niños y cuidan a los ancianos. Pero, ¿es tan utópico como parece? ¿Y cuánto tiempo más puede sobrevivir?

Choo Waihong se propuso averiguarlo para el diario británico The Guardian. Una exitosa abogada corporativa de Singapur, dejó su trabajo en 2006 para viajar. Después de haber entrenado y trabajado en Canadá, Estados Unidos y Londres, se sintió atraída por visitar China, el país de sus antepasados. Después de leer acerca de Mosuo, decidió hacer un viaje a su pintoresca comunidad, una serie de aldeas diseminadas alrededor de una montaña y el lago Lugu, como lo hacen muchos turistas. Pero algo más allá de las vistas y el aire limpio la atrapó.

"Crecí en un mundo donde los hombres son los jefes", dice ella. "Mi padre y yo peleamos mucho, él era el hombre por excelencia en una comunidad china extremadamente patriarcal en Singapur. Y nunca pertenecí realmente en el trabajo; las reglas estaban orientadas hacia los hombres, e intuitivamente entendidas por ellos, pero no yo. He sido feminista toda mi vida, y el Mosuo parecía colocar a la mujer en el centro de su sociedad. Fue inspirador ".

Cálido, curioso e ingenioso, Waihong hizo amigos rápidamente. Ella descubrió que los niños de Mosuo "pertenecen" solo a sus madres: sus padres biológicos viven en su propia casa familiar matriarcal. Los jóvenes Mosuo son criados por sus madres, abuelas, tías y tíos.

Sexualidad

Desde la perspectiva de un extraño, particularmente uno de China, de donde provienen la mayoría de los turistas, Mosuo es "condenado" como una sociedad de madres solteras, dice Waihong.

"Los niños nacen fuera del matrimonio, lo que en China todavía es inusual. Pero no es así como lo ven los Mosuo: para ellos, el matrimonio es un concepto inconcebible, y un niño es "huérfano" simplemente porque su sociedad no presta atención a la paternidad. La familia nuclear tal como la entendemos existe, solo en una forma diferente ".

Es común que las mujeres de Mosuo no sepan quién es el padre de sus hijos, y no hay ningún estigma asociado a esto.

Hombres y mujeres practican lo que se conoce como un "matrimonio a pie", un término elegante para lo que son esencialmente furtivas, conexiones nocturnas con amantes conocidos como "axia".

El sombrero de un hombre colgado en la manija de la puerta de los cuartos de una mujer es una señal para que otros hombres no entren. Estos van desde encuentros de una sola noche hasta encuentros regulares que se profundizan en asociaciones exclusivas de por vida, y pueden terminar o no en el embarazo. Pero las parejas nunca viven juntas, y nadie dice: "Sí, quiero".

"Para las mujeres de Mosuo, una axia es a menudo una digresión placentera de la rutina de la vida cotidiana, así como un posible donante de esperma", dice Waihong.

Las mujeres poseen y heredan propiedades, siembran cultivos en esta sociedad agraria y dirigen los hogares: cocina, limpieza y crianza de los hijos. Los hombres proporcionan fuerza, arar, construir, reparar casas, sacrificar animales y ayudar con grandes decisiones familiares, aunque la última palabra siempre es con la abuela.

Aunque los hombres no tienen responsabilidades paternales -es común que las mujeres no sepan quién es el padre de sus hijos, y no hay ningún estigma en ello- tienen una responsabilidad considerable como tíos de los hijos de sus hermanas.

De hecho, junto con los tíos abuelos maternos ancianos, que a menudo son los segundos a cargo de los hogares, los tíos más jóvenes son la influencia fundamental masculina en los niños.

"Los hombres de Mosuo son feministas de todos los estándares", dice Waihong. "Los muchachos no piensan en cuidar a sus hermanitas o en llevar a sus hermanos pequeños de la mano a todas partes. Una vez tuve que esperar antes de hablar de negocios con un anciano Mosuo hasta que hubo bañado a las gemelas de su familia y se cambiaron los pañales ".

En ausencia del matrimonio como meta, la única razón para que hombres y mujeres tengan algo parecido a una relación es por amor o disfrute de la compañía del otro. Si sigue su curso, las razones usuales para permanecer juntas - por los niños, razones sociales o financieras - no se aplican. Como mujer soltera en una comunidad donde el matrimonio no existe, Waihong se sintió como en casa.

"Todas las mujeres de Mosuo son, esencialmente, solteras", dice ella. "Pero creo que soy vista como una rareza porque no soy de aquí, y vivo sola, en lugar de una familia. Recibo muchas invitaciones a cena, y mis amigos siempre me incitan a buscar un buen amante de Mosuo. "¿Lo ha hecho? "Eso sería contar."

Maternidad glorificada

Con la vida centrada en la familia materna, la maternidad es, como era de esperar, reverenciada. Para una joven Mosuo, es el objetivo de la vida. "He tenido que aconsejar a muchas mujeres jóvenes sobre la ovulación, tan ansiosas por quedar embarazadas", dice. "Se te ve como completo una vez que te conviertes en madre". En este sentido, Waihong, que no tiene hijos, es considerado más profundamente. "Tengo la sensación de que me compadece", dice, "pero la gente es demasiado cortés para decirme".

¿Qué pasa si una mujer no quiere tener hijos? "Esa simplemente no es una de sus opciones. Incluso hacer esa pregunta es ver el Mosuo a través de nuestros ojos, nuestra forma de hacer las cosas. La pregunta no es pertinente ", dice ella.

¿Y qué pasa si no pueden tener hijos, o solo producen niños? "Adoptarán formalmente un niño, ya sea de una familia de Mosuo no relacionada o, más comúnmente, de uno de sus primos maternos", dice ella. "Hace algunas generaciones, antes de la política de un solo hijo de China, que se extiende a dos en las zonas rurales, las familias eran enormes. Hay muchos primos por aquí ".

Para los ojos occidentales, este es el lado menos progresivo de la forma de vida Mosuo. ¿Es una sociedad que, de muchas maneras, emancipa a las mujeres del matrimonio y les da libertad sexual, en realidad produciendo amas de casa glorificadas de 1950 que no tienen otra opción que la maternidad? Es una frustración que Waihong siente con su ahijada Ladzu, ahora de 22 años. "Es una madre y lleva una vida muy doméstica", dice Waihong. "Para una joven mujer Mosuo, eso no es inusual. Pero desearía que fuera diferente. Para mí, es un desperdicio "

Transición

Pero las cosas están cambiando. Dado que (principalmente) los turistas chinos comenzaron a llegar a principios de la década de 1990, trayendo carreteras pavimentadas, un aeropuerto y puestos de trabajo para la gente de Mosuo, su forma de vida tradicional ha comenzado a sentirse obsoleta a sus jóvenes habitantes.

Ladzu y sus amigas todavía pueden estar viviendo para la maternidad, pero ella es parte de una generación pionera en transición: está casada y con un chino Han. Todavía vive en Lugu Lake, pero en su propia casa, con su esposo e hijo, que nació en febrero. No está sola: aunque la generación de su abuela, entre los 60 y los 70 años, todavía practica el "matrimonio ambulante", al igual que muchas mujeres de 40 años, aproximadamente la mitad de las mujeres de 30 años viven con sus "parejas": los padres de sus jóvenes niños. Una minoría de hombres y mujeres se casan fuera de la comunidad y se van.

"Conozco a un hombre de Mosuo que vive en [la ciudad china más cercana] de Lijiang, casado y con dos hijos", dice Waihong. "Igualmente, conozco a una mujer joven de Mosuo, que trabaja como conductora de un autobús turístico, que tiene un hijo sola y vive en la casa de su madre".

La educación a menudo hace la diferencia: hay una escuela secundaria en el lago Lugu, pero la escuela superior más cercana está a 100 km de distancia, y pocos niños asisten. Aún menos se dirigen hacia la educación superior. "Conozco a un puñado de hombres y mujeres que se han convertido en funcionarios o profesores universitarios", dice Waihong. "Pero la mayoría solo tiene su certificado de escuela secundaria".

En muchos sentidos, no le importa al joven Mosuo: el turismo ofrece carreras, desde camarero hasta propietario de una casa de huéspedes, guía turística hasta taxista, hasta ahora, un concepto extranjero.

Esta nueva clase en ascenso tiene dinero y la oportunidad de conocer gente fuera de la comunidad de Mosuo; muchas familias están alquilando terrenos para construir hoteles. La agricultura de subsistencia está en vías de extinción, siendo lentamente reemplazada por la agricultura comercial de los cultivos locales más preciados. Cuando la tierra todavía se cultiva para la familia, principalmente en partes rurales, los niños se dirigen a su hogar para ayudar con la cosecha. "Y saben que siempre habrá comida en la mesa para ellos, en casa con mamá", dice Waihong.

Es una sociedad en transición, en un país que está cambiando rápidamente. El activismo feminista está en aumento en China, luchando contra la discriminación en curso; China todavía describe a las mujeres solteras mayores de 27 como "sobrantes". ¿Pueden estas mujeres y hombres de Mosuo naturalmente emancipados mostrar a la sociedad china un enfoque diferente de la vida familiar? "Sí", dice Waihong, "llevar su soltería con orgullo".