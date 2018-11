Fan le da un puñetazo a Morrissey en pleno concierto y sabotea el evento

REDACCIÓN 12/11/2018 05:30 p.m.

El sábado pasado se llevó a cabo uno de los conciertos del cantante británico Morrissey en el Copley Symphony Hall de San Diego, donde fue golpeado en el rostro por un fanático.

De acuerdo a Debate, el ex líder de "The Smiths" interpretaba su clásico tema "Everyday is like Sunday" y varias personas intentaron subirse al escenario, cuando un sujeto logró evadir la seguridad para lanzarse contra el músico y propinarle un puñetazo en la cara.

Fallece Stan Lee, la leyenda de los Cómics

Despues de que el hombre golpeara a Morrisey fue detenido por los encargados de seguridad y el cantante británico se retiró del escenario, dejando el concierto inconcluso.

Cabe señalar que hasta el momento no se sabe la gravedad del impacto en el rostro de Morrissey ni tampoco si la estrella de rock emprenderá acciones legales contra el fan.

