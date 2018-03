Espectáculos

Así fue la esperada presentación de Morrissey en "Sale el Sol"

El excéntrico cantante británico cantó en el programa matutino pero no dio entrevista lo que ocasionó críticas en las redes sociales

REDACCIÓN 15/03/2018 11:48 a.m.

Burlas, memes y fuertes críticas ocasionó la presencia del cantante en un matutino nacional. (FOTO TOMADA DE LA WEB)

Morrissey es una de las leyendas de la música, por eso cuando la noticia de que aparecería en 'Sale el Sol', le programa matutino de Imagen Televisión, los fans del británico no lo podían creer.

Si por algo es conocido es porque es súper especial y exigente al momento de dar entrevistas, situación que conmocionó a las redes sociales.

Morrissey perdónanos

Bajo el hashtag #MorrisseyEnSaleElSol usuarios reaccionaron ante la visita del cantante, unos le pidieron perdón porque aseguran los conductores harán preguntas fuera de lugar.

Seguro que va a salir hasta el final para que nos chutemos su programa pedorro #MorrisseyEnSaleElSol

ESTA ES LA MILLONARIA DEMANDA EN CONTRA DE MILEY CYRUS POR SUPUESTO PLAGIO

Al parecer no les gusta el programa.

Dicen que lo hace porque es una lección, qué es su estilo burlarse de los programas de revista.

#MorrisseyEnSaleElSol ya por favor que ya salga! este programa me esta quitando las ganas de vivir pic.twitter.com/MeFOhYvgSr — Jem'appelle Alucarda (@Alucarda_Rip) 15 de marzo de 2018

El cantante británico, que alcanzó fama mundial por ser líder y vocalista del legendario grupo The Smiths, se presentará este sábado en la 19 edición del Festival Vive Latino.

via GIPHY

A pesar de haberse presentado, el cantante no dio ninguna entrevista, algo que sus seguidores estaban esperando al término de su interpretación pero no, eso no sucedió.

Roberto Carlo, uno de los conductores de la emisión no dudo en subir más pruebas para comprobar que Morrisey estaba ahí y subió dos videos.

auc

LEA TAMBIEN Demandan por 300 mdd a Miley Cyrus; la acusan de plagio Un cantante jamaiquino aseguro que más del 50% de la canción proviene de su éxito "We Run Things"

LEA TAMBIEN Ludwika Paleta sorprende con foto en sexy traje de baño La actriz decidió tomarse una vacaciones y no dudo en compartir con sus seguidores fotografías

LEA TAMBIEN La tormentosa vida amorosa de Stephen Hawking Antes de fallecer el científico admitió que sus romances con dos mujeres, "fueron apasionados y tempestuosos"