Escándalo

Morgan Freeman responde a las acusaciones de acoso en su contra

Ocho mujeres acusaron a Morgan Freeman de acoso sexual, el actor responde y se disculpa al respecto

REDACCIÓN 24/05/2018 06:05 p.m.

Mis disculpas a cualquiera que se haya sentido incómodo o irrespetado — esa nunca fue mi intención, Morgan Freeman responde ante acusaciones de acoso sexual (FOTO TOMADA DE WEB)

Luego de que CNN reportara que varias mujeres acusan a Morgan Freeman por acoso sexual en, esta tarde el ganador del Oscar respondió y ofreció una disculpa a todas aquellas personas que se hayan sentido incomodas o irrespetadas por el grave malentendido sobre su comportamiento.

"Todo el que me conoce o ha trabajado conmigo sabe que no soy una persona que no ofendería intencionalmente ni haría sentir a alguien incómodo adrede", dijo Freeman, de 80 años, en una declaración enviada por su publicista, Stan Rosenfield. "Mis disculpas a cualquiera que se haya sentido incómodo o irrespetado — esa nunca fue mi intención".

De acuerdo con Excélsior, el reporte de CNN incluye la versión de una asistente de producción del filme del 2017 Going In Style (Un golpe con estilo), quien detalló un incidente en el que el actor intentó en repetidas ocasiones subirle la falda y le preguntó si llevaba ropa interior. Alegó que Freeman la sometió a contacto físico y comentarios no deseados casi a diario durante la filmación.

Varias mujeres alegan que el actor hizo comentarios frecuentes sobre sus cuerpos o las miró de una manera que las hizo sentir incómodas. CNN habló con 16 personas acerca de Freeman; ocho dijeron que habían sufrido acoso o conducta inapropiada, y ocho dijeron que habían sido testigos de ese tipo de comportamiento. Siete de ellas describieron incidentes en Revelations Entertainment, una compañía que Freeman fundó con Lori McCreary.

CNN también citó versiones de tres reporteras de entretenimiento según las cuales Freeman hizo comentarios inapropiados en eventos de prensa, incluida la coautora del reporte Chloe Melas, quien dijo que el actor le dio la mano y "no la soltó mientras la miraba de arriba abajo y le repetía una variación de 'desearía estar ahí'" y "estás madura".

