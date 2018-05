Hollywood

Abogado de Morgan Freeman asegura que CNN inculpó de acoso sexual al actor

Un reportaje de CNN evidencia que Morgan Freeman cometió acoso sexual, el abogado del actor lucha por defender a su cliente

Nueve mujeres acusaron a Morgan Freeman de acoso sexual en un reportaje de CNN, a pesar de que el actor se disculpó, su abogado exige a la cadena de noticias que se retracte, pues asegura que el artículo fue investigado por una persona que tiene una fijación personal contra él.

De acuerdo con Publimetro, una carta de 10 páginas dirigida al presidente de CNN plantea que se ha difamado e "infligido lesiones graves" en la reputación y carrera de Freeman.

Como mínimo, CNN necesita, inmediatamente, emitir una retractación y pedir disculpas al Sr. Freeman por los mismos canales y con el mismo nivel de atención con el que lo atacó injustamente el 24 de mayo, dice la carta del abogado.

"CNN también necesita retractarse de las partes de la historia que conciernen a Lori McCreary y disculparse con ella por haberla difamado y herido", agrega.

Además, el abogado plantea que "de las tres personas que CNN identificó como una 'víctima', Chloe Melas, quien trabaja para el medio de noticias, no tenía una base razonable para haber interpretado lo que el señor Freeman dijo o hizo en la entrevista 'Going In Style' como algo dirigido a ella o como cualquier forma de acoso. La cinta de video confirma que su declaración no tuvo nada que ver con ella y que no estaba acosando. Y un tercero independiente, el Departamento de Recursos Humanos de Warner Bros., investigó su reclamo y concluyó que no estaba respaldado por los hechos".

Schwartz asegura que "la sra. Melas azuzó y presionó a supuestos 'testigos' para que dijeran cosas malas sobre el sr. Freeman y trató de hacer que confirmaran su parcialidad en su contra. Por lo tanto, ningún lector del artículo puede confiar en las fuentes anónimas que componen el balance del artículo de CNN".

La respuesta del vocero de CNN no tardó.¬†

Las acusaciones infundadas del abogado del Sr. Freeman son decepcionantes y son difíciles de conciliar con las propias declaraciones públicas del Sr. Freeman después de la historia. CNN respaldará a sus reporteros y responderán enérgicamente a cualquier intento del Sr. Freeman o sus representantes de intimidarnos para que cubramos este importante asunto público, se puede leer en el comunicado de la cadena de noticias que fue enviada al medio The Hollywood Reporter.

