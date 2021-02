Morena toma Congreso de Hidalgo para impedir votación de reformas

HIDALGO (La Silla Rota).- Previo a la última sesión ordinaria de la LXIII Legislatura, en la que se pretende aprobar una reforma a la ley orgánica y otra que concederá facultades al Ejecutivo para el refinanciamiento de la deuda pública, militantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) tomaron la sede del Congreso de Hidalgo, al argumentar que el gobernador Omar Fayad Meneses, a través de la mayoría del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pretende restarle facultades a los diputados que fueron electos el primero de julio.

En esta sesión, la 151, en el punto siete, inciso ''b'', del orden del día, está el dictamen que autoriza al gobierno del estado, por conducto del titular del Poder Ejecutivo, a través del secretario de Finanzas, para celebrar operaciones de refinanciamiento y reestructutación de la deuda pública, el cual fue emitido por la Primera Comisión Permanente de Hacienda y Presupuesto, que preside la priista Erika Saab Lara.

Asimismo, el inciso ''c'' es otra iniciativa mediante la cual se permite a Fayad que en representación de la entidad "se constituya en garante, aval u obligado solidario, subsidiario o sustituto de las obligaciones financieras relacionadas con la formulación, instrumentación y ejecución de los proyectos de inversión que se lleven a cabo en la superficie total o en una o varias porciones del predio conocido como reserva territorial Zapotlán".

Éste también fue elaborado, para consideración del pleno en el que el PRI es mayoría, por la Comisión de Hacienda y Presupuesto.

Por el bloqueo a la entrada principal del Congreso, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal se movilizaron; en tanto que asambleístas como la independiente Simey Olvera Bautista brincaron la reja metálica en la que fueron colocadas pancartas con leyendas como "No a la imposición de Fayad" y "No más impunidad" para poder ingresar.

Después de las reformas que facultan al Ejecutivo, el siguiente punto a votación es una reforma a la Ley Orgánica del Congreso para que se permita que en la siguiente Legislatura haya rotación de presidente de la Junta de Gobierno, posición que siempre ha tenido el PRI y que ahora compete a Morena, que será primera fuerza al ganar 17 de 18 distritos electorales en los comicios del primero de julio.

El legislador federal electo depor el distrito de Ixmiquilpan, Cipriano Charrez Pedraza, advirtió en un posicionamiento público en el lugar que sí se avalaban estas iniciativas en este último día del período ordinario, el pueblo se movilizaría e incluso pediría la salida del actual gobierno.

Sin embargo, esta acción fue considerada por diputados afines a Morena –quienes votaron en contra junto con las fracciones del PAN y del PRD– como un intento del gobernador de tener el control del órgano, ya que en diciembre vencía el periodo para el que dos magistrados habían sido electos y sus sucesores tendrían que ser nombrados por el Senado, en el que Regeneración Nacional tendrá mayoría.





kach