Morena marcha contra "fraude electoral" en Puebla

PUEBLA (La Silla Rota).- Simpatizantes de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) encabezados por Miguel Barbosa Huerta, líderes nacionales de los partidos y activistas marcharon este domingo en Puebla, para exigir la nulidad de la elección del pasado primero de julio, cuando Martha Erika Alonso Hidalgo resultó gobernadora electa.

Tras encabezar la marcha en Puebla, contra el resultado de la elección a la gubernatura, la presidenta nacional de Morena, Yeidkol Polenvsky sostuvo que líderes nacionales respaldan la exigencia del senador Luis Miguel Barbosa Huerta sobre anular el resultado electoral que dio el triunfo a la panista -por 4.2 por ciento de diferencia con relación a Morena-, calificada como delincuente electoral por más de uno de los oradores que participaron en el evento realizado este domingo a un costado de la catedral poblana.

Horacio Duarte, representante de Morena ante el INE sostuvo tanto en entrevista como en el presidium que existen elementos jurídicos suficientes para anular la elección y aseguró la llevarán, en el caso de Puebla, hasta el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación.

De lo contrario, si Martha Erika Alonso es gobernadora de Puebla, advirtió la líder nacional de Morena, enfrentará a la mayoría del Movimiento de Regeneración Nacional tanto en el Congreso Local local como en la Cámara de Diputados -donde se aprueban los recursos para las entidades que dependen en más de 70 por ciento de los fondos federales-.

No vamos a permitir que se consume el fraude electoral, no permitiremos esta mancha en el proceso.



Por su parte, el candidato a la gubernatura, Barbosa Huerta calificó como “pelele” al mandatario poblano, José Antonio Gali Fayad, por poner la estructura gubernamental a favor de los intereses de Martha Erika Alonso y sus candidatos en la elección pasada.

En tanto, el senador Gerardo Fernández Noroña retó al ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle a respetar la voluntad ciudadana e irónicamente expuso que a Martha Erika no la quiere ni el que es su esposo.

Entre los oradores también estuvo la senadora electa, Nancy de la Sierra, quien acusó a la gobernadora electa de tener vínculos con el huachicol.

Hoy, la panista publicó en sus redes:

“Lo dejo muy claro, en mi gobierno habrá mano dura contra el robo de combustible, nadie estará por encima de la ley, incluyendo a funcionarios públicos, presidentes municipales o candidatos electos que sean vinculados con este delito”.

Los líderes nacionales expresaron su solidaridad a Barbosa Huerta para defender lo que consideran, ganaron en las urnas el pasado primero de julio.

Los seguidores de AMLO marchan del Paseo Bravo al zócalo de la capital poblana, acompañados de consignas como: “Martha, entiende, Puebla no te quiere” y “Puebla votó, Barbosa ganó“.

