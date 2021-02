Quiere Morena marihuana total: cultivo, uso medicinal y lúdico

Legisladores de Morena, partido mayoritario representado en el Congreso, van por un paquete de reformas legales para despenalizar el cultivo de la marihuana, así como su consumo lúdico y uso medicinal.

El próximo coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, adelantó que además de buscar despenalizar el consumo con fines recreativos de la cannabis, su grupo parlamentario va por autorizar el cultivo de dicha planta.

“Se está abarcando eso y es un tema delicado, que no puede expresarse de manera muy rápida, apresurada, una opinión, porque es un tema que tiene implicaciones severas en materia de salud, en materia también de economía. Pero sí vamos a revisarlo, vamos a meterlo a la agenda para discutirlo”, señaló en el marco de su reunión plenaria.

A unos días de que inicie el primer periodo ordinario de sesiones de la LXIV Legislatura, Monreal indicó que el tema fue propuesto por los senadores electos de Morena, de todos los estados, durante las reuniones que sostienen en su taller legislativo. Añadió que se abordará el tema en este primer periodo.

Además del interés por legalizar cultivos de los senadores electos de Morena, está la intención de la ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de pedir a la Organización de Naciones Unidas (ONU) despenalizar las drogas.

--Las reformas que vienen--

Para permitir el cultivo de marihuana se debe modificar la Ley General de Salud, que en su artículo 235 y 237 establece la prohibición en la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general todo acto relacionado con las siguientes substancias: opio preparado, heroína y sus sales o preparados, marihuana, adormidera y coca en cualquiera de sus formas.

La misma ley prevé en su artículo 479 que 5 gramos es el máximo de portación para consumo personal de marihuana, pero distintos expertos han cuestionado que la única forma de obtener un gramaje así es a través del mercado negro, ya que el cultivo esta prohibido, lo que implica seguir promoviendo su comercio clandestino.

Además se requerirían reformas al Código Penal Federal, que actualmente establece en el articulo 194 la prohibición del tráfico de drogas y las sanciones.

“Se impondrá prisión de diez a veinticinco años y de cien hasta quinientos días multa al que: Produzca, transporte, trafique, comercie, suministre aun gratuitamente o prescriba alguno de los narcóticos señalados en el artículo anterior (193), sin la autorización correspondiente a que se refiere la Ley General de Salud; Para los efectos de esta fracción, por producir se entiende: manufacturar, fabricar, elaborar, preparar o acondicionar algún narcótico, y por comerciar: vender, comprar, adquirir o enajenar algún narcótico”.

--Despenalización, un tema complejo--

Durante el taller de senadores electos de Morena también estuvo presente la lideresa comunitaria en Guerrero, Nestora Salgado, quien reconoció la complejidad del tema. En su caso, aclaró que no está de acuerdo con el consumo de drogas, incluso nunca las ha consumido, pero coincidió en que la lucha por el mercado es causa de violencia. Pidió que el asunto sea discutido “con pinzas”.

“Tenemos que apoyar la propuesta, buscar formas de evitar tanta muerte, son las cosas que nos ha causado tanta muerte en México, entonces al despenalizarla se evitaría. La droga nunca va a dejar de existir pero ha sido una de las mas grandes causas de lo que está pasando en el país, tenemos que trabajar con nuestros niños, en la educación, platicar con ellos lo que significa la droga porque la verdad el uso de la droga viene desde que no nos enseñan en la casa. Yo a mi edad no le pruebo marihuana, no le pruebo cocaína, porque me lo enseñaron en mi casa. Entonces tiene que venir acompañado, si esto se diera tiene que ser muy bien hecho, acompañado de muchas otras cosas mas para prevenir con nuestros niños”, advirtió.

Otra senadora electa que dio su opinión sobre el tema fue Malú Micher, quien dijo que el descontrol por el mercado es lo que ha causado violencia y que la paz que puede venir con la legalización puede ayudar a que las oportunidades sean iguales para todos.

“Una de las causas que está generando la violencia e inseguridad, entre ellos campesinos, agricultores, hay que reconocerlo, tenían su acuerdo, pero luego vino la batalla entre ellos por la comercialización y producción, eso ha sido un problema, un descontrol”, expresó.

--Ven viable que Estado asuma control de la droga--

La Silla Rota consultó al coordinador de la organización especializada en seguridad, Semáforo Delictivo, Santiago Roel, sobre la posibilidad de legalizar el consumo lúdico de marihuana y permitir su cultivo, y consideró que es una buena estrategia de reducción de daños y el inicio para la regulación y control de la droga por parte del Estado.

“Si se quiere empezar por algo nos parece inteligente, si se quiere poner a prueba a sustancias es adecuado empezar por la marihuana recreativa y el cultivo de la amapola, estamos de acuerdo con eso, parece buen inicio la marihuana porque todo mundo va hacia allá, es blanda, fácil de regular, tiene beneficios médicos”, explicó.

Además, señaló que la marihuana es la droga más consumida en el país y por sus efectos es la más blanda para la salud, por lo que es recomendable empezar con ella, con especificidades como la regulación de la edad inicial de consumo.

“La veo bien. Para ello cambiar dos cosas, la ley general de salud y el código federal penal y sacar de delitos federales consumo y transportación. No es que debas cambiar toda la ley, unos cuantos apartados de la ley donde permites consumo y transportación”.

Incluso en caso de que se avance en la legalización de los cultivos de marihuana, se podría avanzar en otros, como el de amapola, o regular drogas como metanfetaminas y cocaína y quitarle por parte del Estado al crimen organizado el mercado. Pero advirtió que Estados Unidos podría convertirse en un obstáculo.

”Traería beneficio para campesinos y estaríamos resolviendo de fondo los problemas y quitaríamos el negocio a las mafias. Es probable que la DEA no entienda algunas cosas, que tenga una postura retrógrada y perversa. Debe ser manejado por el Congreso a través de una iniciativa no solo de Morena, sino de más partidos para protegernos del ataque que pudiera venir de la DEA e incluso la CIA”, propuso.

