Morena espera que Del Mazo "no tuerza" el voto de mexiquenses

Horacio Duarte dijo que el PRI en Edomex quedó endeudado y no dispone de recursos para frenar las preferencias hacia Morena

AMERICA MUÑOZ / CORRESPONSAL 04/04/2018 04:00 p.m.

El dirigente estatal de Morena en Edomex consideró que a Del Mazo "le conviene llevarse muy bien los próximos seis años con Andrés Manuel López Obrador" (Fotos: América Muñoz)

TOLUCA, Estado de México (La Silla Rota).- La alta participación ciudadana va a derrotar cualquier intento de fraude electoral o de una elección de Estado en territorio mexiquense, advirtió Horacio Duarte Olivares, dirigente estatal del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Desde meses atrás, dijo, Morena ha trabajado para fortalecer la estructura electoral en defensa del voto, y garantizar un representante en cada casilla electoral para evitar que el partido tricolor "tuerza la voluntad de los ciudadanos".

En su opinión, el gobierno de Alfredo del Mazo está "muy echado para atrás, lo dejaron muy endeudado, de tal forma que no tiene capacidad para moverse y derrotar a millones de mexiquenses decididos el próximo 1 de julio a votar por Morena".

Entrevistado minutos antes del arranque de campaña de los aspirantes a diputados federales y senadores, comentó que confían en que el gobierno actual "no haga travesuras electorales, que no intente torcer la voluntad popular, que no usen los programas sociales, y aquellos secretarios de gobierno en lugar de estar coordinando los gabinetes territoriales se dediquen a su labor".

Ante el descontento de algunos militantes de Morena por haber registrado a simpatizantes de otros partidos políticos como candidatos, Duarte Olivares negó que se haya cometido un error, pues dijo que con ellos sumarán esfuerzos para ganar en esta contienda electoral.

El dirigente estatal también descartó una desbandada de militantes morenistas hacia otras fuerzas políticas

El día después de las elecciones

El dirigente estatal de Morena en Edomex consideró que a Del Mazo "le conviene llevarse muy bien los próximos seis años con Andrés Manuel López Obrador".

Horacio Duarte insistió en que cualquier intento de fraude por parte del gobierno estatal se topará con pared, toda vez que cuidarán cada voto que se emita a favor de los candidatos de Morena y López Obrador.

Ya en el estrado y ante cientos de simpatizantes, el morenista pidió al gobernador Alfredo del Mazo sacar las manos del proceso electoral.

"Le solicitamos que por ningún mecanismo intente utilizar los programas sociales para comprar votos. Que no intente comprar a los mexiquense, que se dedique a administrar las deudas que le dejó Eruviel; que esté quieto y después de los comicios nos ponemos de acuerdo".

Después del 1 de julio, advirtió, el Estado de México amanecerá con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador y de la coalición "Juntos Haremos Historia" en tierra mexiquense.

"Morena tendrá en el Congreso local diputados de mayoría y también en los Ayuntamientos, la mayoría serán alcaldes de Movimiento de Regeneración Nacional, y les demostraremos que sí se puede gobernar con honestidad, honradez y hacer políticas a favor de los ciudadanos".

Aseveró que derrotarán al régimen de corrupción de Peña Nieto, e incluso manifestó que el exmandatario regresará a su tierra a convivir con un presidente municipal electo por Morena.

