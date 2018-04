Encuesta LA SILLA ROTA Y CULTURA COLECTIVA

Morena, ligera ventaja en el bastión del PAN, Benito Juárez

Estudio contratado a ENKOLL arroja que Fadlala Akabani tiene 45% de intenciones del voto; Taboada 39%, y Girón 12%

REDACCIÓN 20/04/2018 02:00 a.m.

Si hoy fueran las elecciones para la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, Fadlala Akabani Hneide, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT, Encuentro Social), ganaría con 45% de los votos, arroja una encuesta contratada en conjunto por LA SILLA ROTA y CULTURA COLECTIVA.

CDMX: Llega Sheinbaum a debate con 10 puntos de ventaja

Con base en el mismo estudio, desarrollado por la casa encuestadora ENKOLL, a la pregunta de Si hoy fueran las elecciones para elegir al próximo alcalde de Benito Juárez ¿por cuál candidato votaría?, Santiago Taboada, abanderado de la alianza Por la CDMX al Frente (PAN, PRD, MC), tendría 39% de los sufragios, mientras que en el tercer lugar se ubicaría Carlos Girón, del PRI, con 12%.

Las cifras anteriores corresponden al denominado voto efectivo, que asigna a los contendientes a las personas indecisas. Sin incluirlas, el llamado voto bruto, Akabani obtiene 33%, Taboada 29% y Girón 12%.

Pero el voto para alcaldía de Benito Juárez aún no está decidido. De los encuestados, 45% aseguró que aún no sabe por quién votar; 25.9% dijo estar totalmente seguro por quién; 19.4% tiene una idea por quién, pero puede cambiar de decisión; 4%, no piensa votar.

Los resultados tienen un margen de error alrededor del +/-5.5% con un nivel de confianza del 95% en los principales indicadores.

¿Quién creen que ganaría?

Al hacer una comparación de voto bruto para los candidatos por los que votarían contra los candidatos que consideran que ganarían, en la mayoría de los casos, los encuestados tienen un pronóstico negativo. Sin embargo, en el caso de Santiago Taboada existen +12.1 puntos porcentuales a favor de la consideración de que ganaría las elecciones.

Quien también tiene un número positivo es Carlos Girón, pues cuenta con +3.1% de los entrevistados que consideran que ganaría las elecciones a la alcaldía de la delegación Benito Juárez; sin embargo, está a 29 puntos porcentuales de Santiago Taboada.

A la pregunta: ¿Por cuál candidato (a) o partido nunca votaría usted para la alcaldía de Benito Juárez? La respuesta no favorece a Carlos Girón quien recibe 58.3% de las opiniones en ese sentido.

Partidos políticos con los que se identifican

La encuesta de LA SILLA ROTA Y CULTURA COLECTIVA también establece que 32.2% de los encuestados se identifica con Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), seguido por un 17.8% que prefieren al PAN. Cabe destacar que un 26.5% no se identifica con ninguno.

Tanto la población en general como los millenials dijeron fijarse más en el candidato que en el partido a la hora de votar, un 72.5% y un 70.5% respectivamente. Sin embargo, sólo el 46% de los millenials conoce la fecha exacta en la que serán las próximas elecciones en México; 32% sabe que son en julio; en contraste con el 16%, que declaró que no sabe cuándo serán las elecciones.

El 86% del total de los entrevistados se muestran participativos en las próximas elecciones, pues declararon muy probable o probable acudir a votar el 1 de julio; en contraste con el 14%, quienes declaran que es poco o nada probable que lo hagan.

No obstante, el 65% de los entrevistados aún no sabe por quién votará, lo que representa un objetivo para los candidatos.

Evaluación del gobierno de la alcaldía

La mitad de la población otorga una calificación menor a cinco al ex delegado Christian Von Roehrich, muy parecida a la proporción de personas consideradas de la generación millenials. En promedio la calificación total de la población fue de 5.2 y la población millenials 5.1.

El ex jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, es mejor evaluado por los millenials (5.6), en comparación del total de los entrevistados (5.3).

Problemática en la alcaldía de Benito Juárez

Dentro de los problemas que aquejan a los ciudadanos entrevistados, se encuentran principalmente inseguridad, corrupción y falta de agua potable.

Conocimiento de candidatos en Benito Juárez

El nivel de conocimiento de los candidatos hasta este momento aún es bajo; el candidato que tiene el más alto porcentaje de conocimiento es Santiago Taboada, con el 23%; seguido por Fadlala Akabani Hneide, con el 20.7% y Carlos Girón con el 18.2%.

De estos candidatos, quien obtuvo el porcentaje más alto, con un 37.7% de opinión buena de los ciudadanos fue Fadlala Akabani Hneide.

Metodología

EKOLL fue la casa encuestadora contratada por LA SILLA ROTA Y CULTURA COLECTIVA. El estudio incluyó 400 entrevistas, con una población objetivo de 18 años o más en la delegación Benito Juárez. La fecha de levantamiento fue del 10 al 13 de abril.

Los resultados tienen un margen de error alrededor del +/-5.5% con un nivel de confianza del 95% en los principales indicadores.





LEA TAMBIEN Encuesta de encuestas da ventaja de 15 puntos a AMLO AMLO tiene un promedio de 43 por ciento de la intención de voto, seguido de Ricardo Anaya, con un 28 por ciento, y luego José Antonio Meade, con un 21 por ciento

LEA TAMBIEN Encuestas mantienen a Sheinbaum en primer lugar Las cuatro encuestas recopiladas por CEDE fueron las de Consulta Mitofsky, El Financiero, ARCOP y ENKOLL-Cultura Colectiva-La Silla Rota

jamp