Morena compra dominios en Internet de candidatos en Atizapán

El vocero de Morena en Atizapán, Miguel Ángel Ordóñez Rayón, confirmó la compra de dominios de internet para candidatos de la presidencia municipal

REDACCIÓN 08/06/2018 06:27 p.m.

El vocero de Morena en Atizapán, Miguel Ángel Ordóñez Rayón, confirmó la compra de los dominios (Foto: tomada de la web)

Atizapán de Zaragoza, Estado de México, a 07 de junio de 2018.- En conferencia de prensa realizada la mañana del pasado lunes, el vocero de Morena en Atizapán, Miguel Ángel Ordóñez Rayón, afirmó que a través de la empresa Neurovoto, de la cual es director general, compró los dominios de internet de Ana María Balderas Trejo, candidata a la presidencia municipal de Atizapán de Zaragoza.

Ante los medios de comunicación, el vocero de Morena en Atizapán, reconoció que "yo compré los dominios de Ana Balderas, ojo, yo soy el dueño de los dominios de Ana Balderas, ellos se durmieron...y compré como otros diez, también compré los de Ruth Olvera".



Al ser cuestionado por los reporteros sobre si la realización del dominio, anabalderas.mx, anabalderas.com y la adquisición de derechos del dominio en internet www.anabalderasmx.com es buena o es mala, Miguel Ángel Ordóñez manifestó que "no tiene nada de malo, son mis dominios y yo puedo hacer con ellos lo que yo quiera, no los voy a utilizar, pero si la señora quiere utilizar su nombre que use otro dominio, yo los compré en forma legítima", expresó.



Así mismo, tal y como lo mencionó Ordóñez Rayón en su rueda de prensa, se pudo comprobar que efectivamente, tiene comprados los dominios de otros candidatos de diferentes partidos políticos, como es el caso de la página web del candidato del Partido Verde Ecologista, Pedro Rodríguez Villegas (pedrorodriguezvillegas.com/), donde en la parte inferior izquierda se aprecia claramente la marca Neurovoto.



Ante esta situación, la Coalición Al Frente Por el Estado de México, informó en rueda de prensa, que ya fue levantada un acta en contra del Partido político Morena y/o Miguel Ángel Ordóñez Rayón, ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), para promover vía procedimiento especial sancionador el agravio y desprestigio del mal uso de estos dominios en contra de la candidata panista Ana Balderas Trejo.



