Morena no buscará avasallar en Congreso de la CDMX: Encinas

"Se pretende convencer y alcanzar consensos", adelanta Alejandro Encinas, probable líder de bancada morenista. "No queremos que nos convenzan sino que nos escuchen", señala el panista Federico Döring

IRMA ROSA MARTÍNEZ A. 09/07/2018 09:36 p.m.

El Congreso local, en sustitución de la ALDF, tendrá nuevas atribuciones y entrará en funciones con la abrumadora mayoría de Morena

Con la mayoría que alcanzaron Morena y sus aliados en el primer Congreso de la Ciudad de México podrían aprobar las leyes y reformas legales que quisieran "pero no se trata de avasallar como lo hizo el PRI en su momento, o como el PRD que con sus aliados hacía negocio y planchaba", afirmó Alejandro Encinas, quien probablemente será el coordinador de la fracción de Morena en el órgano legislativo de la ciudad.

La Ciudad de México estrenará instituciones este año, y no sólo porque fueron electos nuevos servidores públicos, sino porque la primera Constitución Política de la capital de la República creó nuevas figuras, entre ellas, el Congreso local en sustitución de la Asamblea Legislativa, el cual tendrá nuevas atribuciones y entrará en funciones con la abrumadora mayoría de una de las fuerzas políticas.

Ante este panorama el hoy senador Alejandro Encinas, aseguró que Morena no buscará "imponer" sino "convencer" por lo que comprometió la búsqueda de equilibrios en el primer Congreso de la Ciudad de México.

"El equilibrio puede estar en el ejercicio de una mayoría que quiere ser democratizadora, en la que el principio no sea imponer sino convencer. Habrá mucho diálogo y retomaremos la experiencia de la Asamblea Constituyente para conseguir consensos" adelantó.

En respuesta, el actual diputado federal panista y ahora diputado electo al Congreso de la Ciudad de México, Federico Döring, dijo tener mucho respeto por Alejandro Encinas; sin embargo, aclaró que:

"No queremos que nos convenzan. Gané una elección y no me apunté a un propedéutico de Morena. Lo que tienen que hacer es escucharnos pues no poseen la verdad absoluta. Si nos escuchamos y entre todos reconocemos lo mejor de nuestras visiones seguramente podremos conseguir mayorías en beneficio de la ciudad".

En ese sentido agregó que Alejandro Encinas necesita que la nueva jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, le dé una cancha en la cual jugar. "Si ella entiende que Encinas tiene mi respeto y el de otros más, y le da margen de maniobra, se podrá tener buenos resultados", destacó.

COMPOSICIÓN DEL CONGRESO

Tras las elecciones del 1 de julio, por primera vez habrá un órgano legislativo con paridad de género y al mismo tiempo hay equidad entre los métodos de designación, es decir, la mitad de sus integrantes (33) fueron electos por mayoría relativa y el resto lo fue por representación proporcional; tendrá una instancia de gobierno plural en la que estarán representadas todas las fuerzas políticas (Junta de Coordinación Política); y tendrán nuevas facultades como la de presentar iniciativas de ley ante el Congreso federal y tener opinión frente a las reformas constitucionales que se aprueben en las cámaras federales, lo que lo hará parte del Constituyente Permanente.

En este órgano con nuevas facultades y representación, Morena ganó 28 de los 33 distritos en disputa en la CDMX y a su bancada se sumará un diputado que resultó triunfador por el Partido Encuentro Social pero que perdió su registro; si a esos 29 diputados de Morena se le agregan los nueve que obtuvo por la vía plurinominal, tendrá 38 espacios en este órgano legislativo que en total tiene 66 diputados. Con los dos diputados que obtuvo su aliado el PT, llegará a 40 curules afines.

El PAN ganó dos distritos por mayoría y le fueron asignados nueve plurinominales, para un total de 11; el PRD sólo alcanzó seis plurinominales, el PRI cinco, y PT y PVEM 2 legisladores cada uno de representación proporcional. Así quedó conformado el primer Congreso de la Ciudad de México.

LOS RETOS INMEDIATOS DEL NUEVO CONGRESO

En opinión de Alejandro Encinas, Morena tendrá ante sí el reto de lograr que el Congreso Federal apruebe dos leyes indispensables para la operación de la ciudad (que quedaron pendientes en la legislatura actual) y la aprobación de 150 leyes o reformas de ley que se requieren para armonizar la vida de la ciudad con la nueva Constitución.

El próximo diputado local, aseguró que de las primeras cosas que hay que hacer en el nuevo Congreso es conseguir que se aprueben la Ley de Desarrollo Metropolitano del Valle de México, que no dictaminó el Senado, y la Ley de Capitalidad. Ello tendrá repercusión nacional porque al ser aprobadas por el Congreso federal también tendrá que hacerlo en otras metrópolis del país.

Según sus impresiones ello significaría aprobar una de esas leyes o reformas por semana a lo largo de la legislatura, además de realizar todos los periodos extraordinarios que resulten necesarios en los tres años.

Otra de las prioridades es hacer una revisión del Sistema Anticorrupción que aprobó la Asamblea Legislativa que está concluyendo, pues más se hizo con ánimo de que fuera una gran agencia de colocaciones. "Burocratizaron enormemente al establecer 60 magistrados más el fiscal. Es una barbaridad".

Agregó que será fundamental el reordenamiento interno del propio Congreso y reducir el presupuesto que ahora es de 2 mil 600 millones de pesos, sin afectar derechos y compromisos previos.

Y por citar algunas otras prioridades mencionó el caso del órgano de transparencia de la ciudad, que según la Constitución debe tener cinco integrantes del Pleno y en la Asamblea decidieron que fueran siete.

Las leyes se modificarán no sólo para armonizarlas con la Constitución sino para atender los cambios que busca el gobierno entrante como fusionar en una entidad las labores científicas y las culturales.

LA BÚSQUEDA DE UN EQUILIBRIO ENTRE FUERZAS

Alejandro Encinas, quien compitió en calidad de externo propuesto por Morena, se incorporará a las filas de ese partido en breve. Y aunque es decisión que compete al grupo parlamentario, lo más probable es que sea él el coordinador de la fracción.

El también presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Constituyente, que elaboró la primera Constitución Política de la Ciudad de México, además habló de la búsqueda de equilibrios: "El equilibrio estará en la forma de ejercicio de la mayoría democratizadora, que el principio no sea imponer sino convencer". Insistió en que habrá mucho dialogo y retomará la experiencia de la Asamblea Constituyente en la que se logró aprobar la Constitución con el consenso de todas las fuerzas políticas, aunque el PRI posteriormente desconoció muchos de los acuerdos y presentó controversias constitucionales que todavía están pendientes de resolver en la Suprema Corte.

"Diálogo para construir consensos y al mismo tiempo hacer labor de convencimiento. No podemos irnos por la lógica de la imposición sino de la convicción, máxime que tenemos el reto de desarrollar más 150 leyes nuevas o cambios a las actuales para armonizar. Y tendremos que trabajar a razón de una nueva ley cada semana durante los próximos tres años. Me hubiera gustado eliminar los periodos de sesiones, no se logró pero tendremos que hacerlo en tantos periodos extraordinarios como se necesiten".

Para Federico Döring, que formará parte de la bancada del PAN, en el tema de los equilibrios aseguró que la Constitución trae buenas noticias pues ya establece los contrapesos en términos de que no pueda concentrarse todo el poder en una sola fuerza política. Se establecieron criterios, como en las cámaras federales, para que no encabece la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política (órgano de nueva creación) la misma fuerza política.

"Y otro factor importante será el sello que le imponga Alejandro Encinas a los trabajos, si llega con ánimo de dialogar y consensuar, esa misma respuesta tendrá de los otros partidos. Si viene con actitud de mayoriteo y sectarismo, seguramente esa misma actitud va a encontrar. Yo voy a acudir con la mejor disposición de negociar y dialogar. Le otorgaremos el beneficio de la duda a él y a Morena. No prejuzgaremos de entrada".

En su opinión, no conviene a Encinas ni a la jefa de Gobierno llegar a mayoritear.

"Les conviene el consenso pero lo que tienen que hacer no es convencernos, es escucharnos. Tienen que entender que no poseen la verdad absoluta. Yo no voy a que me convenzan pero si nos escuchamos y entre todos reconocemos lo mejor de nuestra visiones podremos avanzar (...) Depende básicamente de cual sea la naturaleza de la relación con la señora Sheinbaum; deben entender que debe haber concertación política. Si dialogamos y avanzamos de la mano del gobierno y de la Consejería Política, sí salen todas las leyes y reformas de ley. Si hay confrontación, no se podrá", advirtió.

Lo asemejó al Pacto por México, donde gobierno y partidos dialogaron antes y luego en el Congreso ajustaban. "Si no dialogan y quieren imponer todo se les va a complicar muchísimo".

Afirmó que el reto para todos es demostrar que se puede ser una legislatura distinta a la actual, donde hubo más descalificaciones que acuerdos.

OTRAS FACULTADES DEL NUEVO CONGRESO

De acuerdo con la Constitución, el primer Congreso de la Ciudad de México hará el nombramiento del Fiscal General a partir de una terna propuesta por la jefa de Gobierno.

Nombrará a las fiscalías especializadas como la electoral y anticorrupción.

Participará en el Comité Coordinador del Sistema Integral de Derechos Humanos

Aprobará el nombramiento del director del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva

Aprobará el Plan General de Desarrollo elaborado por el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva

Deberá dar opinión sobre los programas de gobierno central y de las alcaldías.

Aprobará los programas General y parciales de Reordenamiento Territorial

Deberá armonizar la legislación local con los tratados internacionales de derechos humanos.

Podrá establecer contribuciones especiales a las actividades que ocasionen consecuencias perjudiciales para la salud o el ambiente

Regulará la asignación de ingresos excedentes, excepcionales y remanentes, como las posibles reducciones presupuestarias

Expedirá normas hacendarias para establecer criterios en la asignación presupuestal de las demarcaciones territoriales.

Tendrá un sistema de evaluación de resultados del trabajo legislativo

Trabajará sobre la base de Parlamento Abierto.

Promoverá la conformación del Parlamento Metropolitano

