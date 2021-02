En arraigo domiciliario nocturno, el exrector de la UAEM

Morelos (La Silla Rota).- Alejandro Vera, exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), fue detenido esta tarde por el delito de abuso de confianza, pero ya fue liberado y dormirá en su casa.

Esto, debido a que el delito del que lo acusan no amerita prisión preventiva y se le impuso el arraigo domiciliario nocturno.

Vera Jimenez declaró por casi ocho horas en el Cereso de Atlacholoaya, en Xochitepec, acusado además de peculado y enriquecimiento ilícito, una investigación que enfrentará en libertad debido a que tiene ocho suspensiones provisionales a su favor.

Vera Jimenez, quien ha manifestado públicamente sus aspiraciones a competir por la gubernatura de Morelos en este proceso electoral de 2018, fue detenido cuando sostenía una reunión en un restaurante ubicado en el norte de Cuernavaca, por elementos de la Policía de Investigación Criminal encabezados por el Fiscal Anticorrupción, Juan Salazar Núñez.

Vera Jiménez insistió en que es víctima de una persecución política, con la que se busca impedir su participación en el proceso electoral de julio próximo.

“Totalmente indignado, me parece que no es la manera de proceder y mucho menos cuando saben que estoy dando mis clases, cuando saben que estoy trabajando de manera regular. El día de ayer estuve dando clases, el sábado tuve exámenes tutoriales, hoy tenía una reunión con un grupo de profesores para hablar de la creación de una unidad de estudios de opinión”, dijo Vera al salir de prisión.

Christian Fragoso, abogado del exrector, dijo que además el juez ordenó retener el pasaporte del doctor Vera con el fin de impedir su salida del país.

La defensa, agregó, analiza la posibilidad de solicitar la revisión de la medida cautelar de arraigo domiciliario.

También señaló que durante el tiempo que permaneció en prisión, los internos del Cereso Morelos le entregaron una biblia, sus medicamentos, agua y cobijas.

Protestan por la detención

Hasta el m omento, se sabe que el exfuncionario podría haber sido trasladado a certificación médica para posteriormente presentarlo al juzgado. Testigos de su aprehensión informaron que lo irrumpieron de manera violenta.

“Le piden que salga, que los acompañe que porque tienen que presentarlos en ese momento, lo tienen que presentar ante el juez. Alejandro y los que estábamos con él pues reaccionamos como con muchísima sorpresa y con el desconcierto de un acto así”, expresó Carlos Garza, colaborador del exrector.

En un comunicado de prensa emitido por la Fiscalía General de Justicia, se informa que Vera fue detenido por su probable participación en el delito de abuso de confianza en contra del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la UAEM.

Tras la detención, Vera Jimenez fue trasladado a las instalaciones del Centro de Reinserción Social “Morelos”, ubicado en el poblado de Atlacholoaya, en Xochitepec, donde quedó a disposición del juez que dictó la orden de aprehensión, quien determinará su situación jurídica.

En rueda de prensa, integrantes del Frente Amplio Morelense (FAM) exigieron que se garantice la salud de Vera Jimenez, pues padece de presión alta. El contingente realizó protestas en Palacio de Gobierno para exigir la liberación del exrector.

“Un acto de este tamaño de abuso de poder y de criminalidad no lo puedo definir de otra manera, mientras hemos abierto fosas donde el gobierno de Graco Ramírez desapareció cuerpos, hemos entregado 10 cuerpos que había desaparecido, no el crimen organizado, la Fiscalía, la entonces Procuraduría, un montón de nuevos cuerpos con un montón de irregularidades en Jojutla, no hay un solo detenido, no hay una sola persona llamada a cuentas”, expresó.

En contraste, agregó, el exrector ha sido detenido con base en acusaciones que no se han comprobado.

“Al rector, que es una persona honorable, por una acusación que todavía habría que probar de abuso de confianza, lo detienen, lo humillan, lo tratan como a un criminal, estamos frente a un gobierno que ya no merece ser Gobierno que hace mucho perdió la legitimidad, y ahora está perdiendo incluso la legalidad porque está abusando de ella de forma criminal”, dijo.

Los simpatizantes de Vera aseguraron que si no es liberado realizarán acciones radicales para hacer presionar a las autoridades.

Los manifestantes del Frente Amplio Morelense (FAM) arrojaron huevos a las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia y de la sede del Poder Ejecutivo estatal.

“Yo lo que sí puedo decirles es que radicalizaremos nuestras posiciones, quiera decir eso lo que quiera decir y lo interpreten como lo quieran interpretar, pero Graco no se va a salir con la suya en esta situación”, expresó Carlos Garza.

Luego del acto en la Plaza de Armas, algunos de los simpatizantes del exrector se trasladaron a las instalaciones de las salas de juicios orales, donde esperaban que fuera llevado Vera Jimenez.

Ahí dos de ellos se amarraron simbólicamente al acceso principal del edificio.

Algunos más aventaron huevos a las fachadas del Palacio de Gobierno y del Palacio de Justicia; otros realizan bloqueos intermitentes en la avenida Morelos, una de las principales arterias del centro de la ciudad.

Hasta el momento se desconoce si Alejandro Vera será presentado ante el juez en el Centro de Reinserción Morelos o trasladado a los Juzgados Orales de Cuernavaca.

