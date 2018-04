OTRO ASESINATO

Hallan cuerpo de cura en Morelos; lo reclama su hija

Moisés Fabila, sacerdote de la Basílica de Guadalupe, fue encontrado muerto en Cuernavaca, Morelos,luego de haber sido secuestrado el pasado 3 de abril

JUAN RAMÍREZ 26/04/2018 07:48 a.m.

Hallan cuerpo de cura en Morelos; lo reclama su hija. Foto de la web

Moisés Fabila Reyes, sacerdote de la Basílica de Guadalupe fue secuestrado en la Ciudad de México el pasado 3 de abril, fue encontrado muerto el pasado domingo en la Colonia Lomas del Sur, en el municipio de Emiliano Zapata, en Morelos.

La Fiscalía General de Morelos informó que anoche a las instalaciones del Servicio Médico Forense en la capital del Estado, quien dijo llamarse Elizabeth y reconoce el cuerpo como el de su padre identificado como Moisés Fabila Reyes, realizándose los trámites para la entrega del cuerpo.

De acuerdo a los resultados de la necropsia practicada al cuerpo de Moisés, se determina como causa de muerte un infarto agudo al miocardio, asimismo se obtuvieron muestras de tejido de diversos órganos para los estudios complementarios correspondientes.

Familiares del secuestrado informaron que el sábado 21 de abril habían pagado un rescate cuyo monto no fue revelado.

La Fiscalía General del Estado de Morelos, no cuenta con denuncia alguna por algún hecho delictivo que involucre a Moisés Fabila Reyes, ni se cuenta con información que determine si fue o no privado de la libertad como se ha difundido. No obstante, lo anterior, esta Institución estará atenta a cualquier solicitud de colaboración para apoyar a dependencias estatales y/o federales en el esclarecimiento de estos lamentables acontecimientos.

El Gobierno del Estado de Morelos en su conjunto, lamenta profundamente cualquier hecho que vulnere la paz y tranquilidad de la ciudadanía, al tiempo de condenar enérgicamente cualquier acción de violencia que afecte a las familias morelenses y a quienes de manera temporal o de paso visitan la entidad.

La Fiscalía habrá de colaborar activamente en las investigaciones en el ámbito de su competencia para esclarecer este homicidio.





