VIDEO: Cesan por borracho a dirigente del PRI en Morelos

El dirigente estatal del PRI en Morelos protagonizó un zafarrancho al chocar en su auto cuando conducía en estado de ebriedad

HÉCTOR RAÚL GONZÁLEZ/CORRESPONSAL 09/05/2018 10:00 a.m.

CUERNAVACA, Morelos (La Silla Rota).- El Comité Ejecutivo Nacional del PRI cesó a Alberto Martínez González como presidente estatal del tricolor luego de protagonizar la noche del martes un accidente automovilístico en Cuernavaca en aparente estado de ebriedad.

Jorge Meade Ocaranza, candidato del PRI a gobernador de Morelos, ofreció esta mañana una conferencia de prensa en la sede estatal del tricolor en la que criticó la actitud de Martínez González, la cual fue grabada y difundida a través de redes sociales.

"El día de ayer en la noche fue del dominio público en medios de comunicación y redes sociales un video donde se muestra al presidente estatal del partido, Alberto Martínez, luego de haber tenido un accidente automovilístico.





"Este hecho me genera una profunda molestia, una profunda indignación. ¿Cómo le pedimos a los ciudadanos que no piensen mal de los políticos cuando el presidente de un partido se conduce de una manera tan lamentable? Ese cargo debe ser para una persona con una conducta intachable, cierto es que todas las personas cometen errores, pero están obligadas a hacerse responsables y éste es un hecho grave", dijo Meade.

Poco antes de las 19:00 horas del martes el presidente estatal del PRI impactó su vehículo contra la malla perimetral de una agencia de autos de lujo en la Avenida Río Mayo de Cuernavaca.

En las imágenes grabadas por testigos de los hechos se puede ver al priista discutir, ofender, amenazar y retar a golpes a guardias de seguridad privada de la agencia de autos que le dieron alcance pues intentó darse a la fuga.

Por este hecho el candidato del PRI a la gubernatura solicitó el cese del dirigente.

"Condeno enfáticamente este incidente y quiero decirlo muy claramente, la conducta de Alberto Martínez no me representa, no representa a los 38 años que tengo de trabajo al servicio de los más necesitados, al servicio de Morelos, tampoco representa a miles de priistas que todos los días trabajan con entrega para construir un mejor estado para todos.

"Por todo lo anterior he solicitado a Alberto Martínez su separación del cargo, además de pedir a la dirigencia del Comité Nacional del partido que este hecho sea tratado con el mayor rigor en apego a nuestros estatutos. No me corresponde a mí decidir, pero como candidato a la gubernatura, como morelense de principios, me es claro que estas cosas no pueden quedar así", dijo.

Ahí mismo Enrique Martiní, Subsecretario de Operación Política del CEN priista, tomó protesta al nuevo dirigente en Morelos.





"De acuerdo a la norma estatutaria, me ha instruido el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, el licenciado René Juárez Cisneros, dé posición del cargo al licenciado Antonio Lugo Morales como delegado especial con funciones de presidente del Comité Directivo Estatal en el estado de Morelos de manera temporal", expresó.

Ya como presidente temporal del PRI, Lugo Morales dijo que reorientará las decisiones políticas del tricolor en la entidad.

"Lo que vamos a hacer del partido a partir de este momento es reorientar el tema político, logrando en todo momento la cohesión, la unidad, pero sobre todo mandar una señal a la sociedad y a la militancia que el priismo de Morelos, el priismo nacional, está muy claro que la exigencia ciudadana hoy reclama más que nunca probidad, congruencia, ética y una alta responsabilidad en las encomiendas que se nos atribuyen", expresó.





