Colombiano muere linchado en los Altos de Morelos

Tetela del Volcán, Morelos.- Un hombre de origen colombiano presuntamente dedicado al préstamo de dinero fue detenido y asesinado por pobladores del municipio de Tetela Del Volcán, en la zona de los Altos de Morelos.

De acuerdo con versiones de los pobladores, el hombre pertenecía a una banda de extorsionadores.

Según los dichos de los pobladores, la mañana de este martes fue sorprendido junto con otras dos personas mientras "cobraba piso" a comerciantes en el poblado de Tlacotepec, municipio de Zacualpan de Amilpas.

Los vecinos de esa comunidad se organizaron y persiguieron a los presuntos extorsionadores.

Los tres hombres huyeron hacia el municipio de Tetela del Volcán donde pobladores del lugar les dieron alcance.

Dos lograron huir, pero uno fue capturado.

El coche en el que viajaban, un Spark de color blanco, fue quemado cerca de la presidencia municipal.

El sujeto detenido, identificado con el nombre de Ricardo, de 32 años de edad, originario de Medellín, Colombia, fue llevado hasta la plaza pública en el centro del municipio.

Ahí fue golpeado y asfixiado por los pobladores.

Los habitantes de Tetela del Volcán impidieron que reporteros videograbaran y fotografiaran los hechos.

A un reportero de una televisora nacional los pobladores le arrebataron su teléfono celular mientras revisaba un mensaje.

El teléfono no le fue regresado al periodista.

La detención del hombre colombiano y su linchamiento ocurrieron frente a policías de Mando Único de la Comisión Estatal de Seguridad, quienes no impidieron las agresiones.

En la plaza donde ocurrieron los hechos hay una cámara de seguridad del centro de videovigilancia del estado.

Sobre el cadáver del sujeto fueron colocadas dos cartulinas con los mensajes "Esto le va a pasar a todos los extorsionadores y " Graco, estos son los resultados de tu gobierno. Pueblos de Morelos unidos".

El cadáver estaba esposado de las manos, con el torso desnudo y sin zapatos.

El pantalón lo tenía hasta las rodillas.

Una cuerda de color morado estaba atada de su cuello a la asta bandera de la plaza.

Los pies los tenía amarrados con una cuerda amarilla.

Tras ser asesinado, arribaron elementos de la Policía de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado.

También acudieron dos mujeres y dos hombres quienes ante la multitud enardecida dijeron conocer al hombre asesinado.

Frente a la presidencia municipal explicaron a los habitantes que Ricardo se dedicaba a prestarles dinero y negaron que fuera un extorsionador.

Minutos después los pobladores permitieron que los agentes de la Policía de Investigación Criminal levantaran el cadáver.

El cuerpo fue colocado en la batea de una patrulla.

A bordo de ella el cadáver fue sacado de Tétela del Volcán.

En el Hospital Comunitario de Ocuituco el cuerpo fue trasladado a una camioneta del Servicio Médico Forense en la que fue llevado hasta las instalaciones de la Fiscalía General del Estado.

Este linchamiento ocurre en medio de la aparición de grupos de autodefensa en los municipios pertenecientes a Los Altos de Morelos.

Incluso en algunas comunidades los pobladores han optado por armarse y montar guardias en los accesos a los municipios.

"Fiscalía buscará a los responsables del homicidio"

En un comunicado de prensa, la Fiscalía de Morelos informó que realizarán las investigaciones pertinentes para dar con los responsables del homicidio del hombre de origen colombiano en Tétela del Volcán.

Además, reconoce haber recibido denuncias previas de integrantes de un grupo de extorsionadores de procedencia colombiana, por lo que también indagan sobre los posibles hechos delictivos.

"Es precisamente en un estado de derecho en donde no se puede hacer justicia por propia mano, lo que vulnera de manera sensible a la propia sociedad, son las instituciones las que deben conocer los hechos para actuar en consecuencia para castigar los ilícitos que afecten a la ciudadanía, es por ello que debe fortalecerse la cultura de la denuncia y no ejercer acciones que lejos de garantizar la seguridad la violentan. La Fiscalía General del Estado de Morelos, continuará con las indagatorias que permitan llevar ante la justicia a todas aquellas personas que generen incertidumbre y desestabilización social, a través de hechos delictivos y de violencia que afecten a las familias morelenses"

icp